Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội quê Quảng Ninh được tặng Bằng khen

Theo Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 23/9/2026, UBND thành phố Quảng Ninh tặng Bằng khen cho em Lê Nguyễn Ngọc Vũ, khu Mỹ Cụ, phường Đông Triều, vì có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện và tốt nghiệp thủ khoa tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026. Mức tiền thưởng kèm Bằng khen là 3,8 triệu đồng.

Lê Nguyễn Ngọc Vũ, 23 tuổi, từng là học sinh trường THPT Đông Triều. Trong thời gian học phổ thông, Vũ đạt giải Nhất môn Vật lý cấp tỉnh và trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng.

Em Lê Nguyễn Ngọc Vũ, thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026.

Tại trường đại học, Vũ duy trì thành tích học tập nổi bật, nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập. Nam sinh quê Quảng Ninh cũng tích cực tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên, đạt Giải Ba Olympic Vật lý cùng 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Vàng Olympic Cơ học.

Tại lễ tốt nghiệp năm 2026, Vũ nằm trong nhóm thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội, với điểm học tập tuyệt đối 4.0/4.0 và điểm rèn luyện 99/100.

Việc khen thưởng được thực hiện nhằm biểu dương thành tích nổi bật của sinh viên quê Quảng Ninh trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.