Bộ GD-ĐT: Dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Ngữ văn

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông. Theo dự thảo, việc tuyển sinh lớp 10 sẽ được thực hiện theo hướng trao quyền cho Sở GD-ĐT căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để lựa chọn phương thức phù hợp.

Công văn số 6426/BGDĐT-GDPT

Địa phương được lựa chọn phương thức tuyển sinh

Theo dự thảo, việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 được thực hiện theo một trong ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Sở GD-ĐT căn cứ vào quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế để quyết định phương thức tuyển sinh.

Việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được thực hiện khi số học sinh đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng phương án điều phối, phân bổ học sinh.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định này được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu các quy định pháp luật và chủ trương mới về đổi mới quản trị giáo dục, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.

Thí sinh trong kỳ thi vào 10. Ảnh: Mạnh Hưng

Thi lớp 10 không chuyên chỉ còn Toán và Ngữ văn

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là phương án giảm số môn thi tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT không chuyên từ 3 môn xuống còn 2 môn.

Cụ thể, nếu địa phương lựa chọn phương thức thi tuyển, kỳ thi vào trường THPT không chuyên gồm Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán là 90 hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Quy định này có sự thay đổi so với quy chế hiện hành. Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và môn thi thứ ba do Sở GD-ĐT lựa chọn, công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Một môn không được lựa chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Đối với trường THPT chuyên, dự thảo quy định học sinh sẽ thi hai môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng nhằm tuyển chọn học sinh có năng khiếu ở môn học đó.

Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ, chưa phù hợp hoặc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị gửi văn bản góp ý dự thảo trước ngày 30/9/2026.