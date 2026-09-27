Sinh viên Lào, Campuchia kể chuyện Mê Kông bằng tiếng Việt

Các đội tham gia vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc 2026

Ba sinh viên quốc tế đến từ Lào và Campuchia đang học tập tại Trường ĐH Mở TP.HCM tham gia Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài – Đà Nẵng 2026. Với chủ đề “Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông”, các sinh viên chọn một lát cắt đời sống quen thuộc để kể về văn hóa, con người và sự giao thoa giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Cuộc thi do Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ủy ban Hòa bình TP. Đà Nẵng tổ chức, dành cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Thông qua tiếng Việt, cuộc thi tạo điều kiện để thí sinh tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, đồng thời giao lưu với bạn bè quốc tế.

Đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM là Open Team, gồm 3 thành viên chính là Senchonghack Chaisavanh, sinh viên Lào năm hai ngành Tài chính – Ngân hàng, chương trình tiên tiến; Khamsavath Bounmy, sinh viên Lào năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, chương trình tiên tiến; và Lim Mey Mey, sinh viên Campuchia năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, chương trình tiên tiến.

Mỗi người đến Việt Nam với một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gặp nhau trong quá trình học tập và làm quen với tiếng Việt. Với các sinh viên, tiếng Việt trước hết là công cụ để học tập, giao tiếp và thích nghi với môi trường mới. Quá trình sử dụng ngôn ngữ cũng giúp các bạn hiểu thêm về cách xưng hô, cách diễn đạt và những lớp nghĩa văn hóa trong đời sống người Việt.

Các thành viên đội Open Team trong phần thi chủ đề “Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông”

Từ những câu giao tiếp đơn giản, việc có thể trình bày suy nghĩ, kể một câu chuyện bằng tiếng Việt đòi hỏi quá trình học tập và thực hành thường xuyên. Cuộc thi vì thế cũng là dịp để các sinh viên kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Việt trong một không gian có yêu cầu cao hơn về diễn đạt, lập luận và phản biện.

Chủ đề “Những ngôi chợ bên dòng Mê Kông” được Open Team lựa chọn từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống của ba quốc gia. Qua không gian chợ, các sinh viên giới thiệu những nét văn hóa quen thuộc nhưng có sắc thái riêng ở mỗi nơi.

Theo cách kể của nhóm, chợ Lào mang vẻ nhẹ nhàng, gần gũi; chợ Campuchia có không khí sôi động, đa dạng; trong khi chợ Việt Nam gắn với nhịp sống nhộn nhịp và hình ảnh những người buôn bán tảo tần. Những khác biệt ấy được đặt cạnh nhau để cho thấy sự gần gũi trong đời sống của cư dân các quốc gia cùng nằm trong không gian văn hóa Mê Kông.

Điều đặc biệt trong hành trình của Open Team là mỗi thành viên không chỉ kể câu chuyện về đất nước mình. Hai sinh viên Lào cùng tìm hiểu văn hóa Campuchia và Việt Nam, người bạn Campuchia lại khám phá thêm những nét đẹp của Lào và Việt Nam – đất nước đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai trong những năm tháng đại học.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm vòng sơ khảo và vòng chung kết. Ở vòng sơ khảo, mỗi đội thực hiện video giới thiệu và video hùng biện bằng tiếng Việt. Các bài dự thi được đánh giá về nội dung, khả năng sử dụng ngôn ngữ, tính sáng tạo, phong cách trình bày và khả năng truyền tải.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Open Team đến từ Trường ĐH Mở TP.HCM

Tại vòng chung kết, các đội trải qua hai phần thi gồm Năng lực tiếng Việt và Hùng biện. Phần Năng lực tiếng Việt kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, chính tả, nghe – đọc hiểu, khả năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, cùng kiến thức về lịch sử, địa lý, phong tục, lễ hội, ẩm thực và nghệ thuật Việt Nam.

Phần Hùng biện chiếm 70% tổng số điểm, yêu cầu thí sinh trình bày vấn đề, lập luận bằng tiếng Việt và trả lời câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo.

Vòng chung kết có 7 đội đến từ các cơ sở giáo dục tại Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Bình và Huế, với thí sinh mang quốc tịch Lào, Trung Quốc, Nhật Bản và Campuchia. Cụ thể, các đội đến từ Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Quảng Bình, Trường Cao đẳng Huế và Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế.

Sau các phần thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Trường ĐH Mở TP.HCM, giải Nhì thuộc về Trường Cao đẳng Huế và giải Ba được trao cho Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Với những sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam, việc sử dụng tiếng Việt trong một cuộc thi hùng biện là một bước thử sức về ngôn ngữ. Qua những câu chuyện về đời sống, văn hóa và con người, tiếng Việt cũng trở thành phương tiện để các bạn kết nối với môi trường học tập mới và hiểu thêm về những nền văn hóa.