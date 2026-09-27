Bảo đảm an toàn thực phẩm trong học đường

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Nhà có gần 1.100 học sinh, trong đó hơn 600 học sinh nội trú. Với số lượng học sinh ăn, ở tại trường đông, yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bếp ăn, từ lựa chọn đơn vị cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu, kiểm tra chất lượng thực phẩm đến bảo quản, sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Các loại thực phẩm đưa vào bếp được kiểm soát về nguồn gốc, số lượng, chất lượng; khu vực chế biến, dụng cụ nhà bếp được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nhà trường cũng lưu mẫu thức ăn theo quy định, chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn trong từng bữa ăn của học sinh.

Nhân viên cấp dưỡng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Nhà chuẩn bị bữa ăn cho học sinh nội trú.

Thầy Lê Thế Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cùng với kiểm soát thực phẩm, nhà trường xây dựng thực đơn phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm đủ dinh dưỡng cho học sinh học tập, sinh hoạt và rèn luyện. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng được phân công cụ thể, thực hiện nghiêm các yêu cầu về vệ sinh trong quá trình chế biến. Giáo viên, cán bộ phụ trách nội trú cũng thường xuyên theo dõi bữa ăn, nắm tình hình sức khỏe của học sinh để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.

Tại Phân hiệu Trần Văn Thọ, Trường Phổ dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé (xã Mường Nhé) có gần 400 học sinh ăn bán trú. Để duy trì những bữa ăn an toàn cho học sinh, nhà trường chú trọng kiểm soát ngay từ khâu lựa chọn nguồn cung. Các đơn vị cung cấp thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng và được ký cam kết theo quy định. Mỗi lần thực phẩm được đưa vào trường, nhân viên phụ trách kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng, ghi chép đầy đủ trước khi đưa vào chế biến.

Các khâu sơ chế, chế biến được sắp xếp hợp lý, bảo đảm nguyên tắc một chiều, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến. Dụng cụ phục vụ từng công đoạn được vệ sinh thường xuyên; sau mỗi buổi nấu ăn, khu vực bếp được thu dọn, làm sạch.

Nhân viên cấp dưỡng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé chuẩn bị bữa ăn cho học sinh bán trú.

Thầy Phạm Văn Khiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé, cho biết: Trường có 4 phân hiệu, hơn 3.290 học sinh; trong đó, hơn 1.590 em ăn, ở bán trú. Với số học sinh đông, nhà trường đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu đến sơ chế, chế biến, chia suất và lưu mẫu thức ăn; những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng nhà trường kiên quyết không đưa vào bếp.

Không chỉ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Nhà và Trường Phổ dân tộc bán trú Tiểu học Mường Nhé, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đang được các cơ sở giáo dục đặc biệt chú trọng. Đây cũng là yêu cầu được nêu trong Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể chủ động kiểm soát nguồn thực phẩm, thực hiện nghiêm các khâu từ tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến đến kiểm thực, lưu mẫu thức ăn; đồng thời duy trì vệ sinh khu vực bếp, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức và phục vụ bữa ăn cho học sinh. Qua đó, từng bước đưa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vào nền nếp, góp phần hạn chế nguy cơ ngộ độc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Khu vực nấu ăn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Nhà gọn gàng, sạch sẽ.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đối với các trường có học sinh bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm gắn trực tiếp với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và chất lượng giáo dục. Vì vậy, Sở yêu cầu các đơn vị không xem đây là nhiệm vụ riêng của bộ phận cấp dưỡng mà phải có sự phối hợp, giám sát của cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng liên quan; kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm đầu vào đến khi bữa ăn được đưa đến học sinh, qua đó chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.