Tập trung làm sạch lý lịch tư pháp

Cán bộ, chiến sĩ được tăng cường, tập trung xử lý dữ liệu trong cao điểm 180 ngày đêm. Ảnh: Lê Tiến

Rà kỹ từng hồ sơ cũ

Những ngày này, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, từng hồ sơ lý lịch tư pháp được rà soát, đối chiếu, số hóa. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”, bảo đảm chuẩn hóa dữ liệu lý lịch tư pháp, giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm 180 ngày đêm do Bộ Công an phát động. Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cường độ công việc được thể hiện rõ trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Từ ngày 28/8, 50 cán bộ, chiến sĩ trẻ vừa ra trường được tăng cường, làm thêm ca, thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ. Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ nghiêm thái độ, tác phong, tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Khi gặp khó khăn, vướng mắc, cán bộ phải chủ động xin hướng dẫn; những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc phức tạp phải báo cáo cấp có thẩm quyền để được chỉ đạo, tháo gỡ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng tập trung rà soát, số hóa dữ liệu lý lịch tư pháp. Ảnh Lê Tiến

Chỉ tiêu được đặt ra cụ thể: mỗi ngày, một cán bộ hoặc tổ công tác phấn đấu xử lý từ 50 - 100 trường hợp, hồ sơ. Trong quá trình thực hiện, khó khăn lớn là những tài liệu cũ đã rách nát, xuống cấp, ố vàng, không thể đưa thẳng vào máy scan. Một cán bộ tham gia chiến dịch cho biết, nếu đưa tài liệu cũ vào máy, giấy có thể bị rách nên cán bộ phải photocopy trước, sau đó mới đưa bản sao vào máy để số hóa.

Một cán bộ tham gia chiến dịch cho biết, những ngày nghỉ lễ vẫn được dành cho việc rà soát, làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp và dữ liệu căn cước công dân, bảo đảm thông tin đưa lên hệ thống chính xác. Sau 5 ngày cao điểm, công việc cơ bản đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả, chất lượng và chỉ tiêu được giao.

Hồ sơ lưu trữ được rà soát, đối chiếu để chuẩn hóa dữ liệu. Ảnh: Lê Tiến

Để dân bớt đi lại

Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu là cơ sở để thông tin lý lịch tư pháp được đồng bộ, khai thác thuận tiện trên VNeID. Khi dữ liệu được hoàn thiện, người dân sẽ giảm việc trực tiếp đi lại, chờ đợi để thực hiện các thủ tục liên quan đến lý lịch tư pháp.

Nhiều tài liệu cũ đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc số hóa. Ảnh Lê Tiến

Đây là mục tiêu được Bộ Công an đặt ra tại lễ phát động cao điểm ngày 26/8. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân phải đi xin, cấp lại lý lịch tư pháp nhiều lần. Lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID phải được vận hành thông minh, tự động và luôn trong trạng thái có hiệu lực pháp lý để công dân chỉ cần mở ứng dụng là có ngay”.

Tại Lâm Đồng, yêu cầu đó đang được cụ thể hóa bằng việc tập trung lực lượng, giao chỉ tiêu, đẩy nhanh rà soát, đối chiếu và số hóa dữ liệu. Quá trình này đòi hỏi dữ liệu được rà soát không chỉ đủ về số lượng mà còn phải bảo đảm độ chính xác trước khi đồng bộ lên hệ thống. Dữ liệu sau khi chuẩn hóa sẽ tiếp tục được khai thác, cập nhật và đồng bộ theo thời gian thực. Vì vậy, từng khâu từ rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin đến số hóa đều phải được thực hiện thận trọng, hạn chế sai sót.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kiểm tra việc thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp. Ảnh: Lê Tiến

Từ nay đến đầu năm 2027, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và đồng bộ theo thời gian thực. Với Lâm Đồng, yêu cầu không chỉ là xử lý đủ số lượng hồ sơ mà còn phải bảo đảm dữ liệu sau chuẩn hóa thống nhất, chính xác.

Với khoảng 3 triệu người dân thuộc diện chuẩn hóa dữ liệu, từng hồ sơ được rà soát, đối chiếu đều hướng tới một thay đổi cụ thể: khi cần thông tin lý lịch tư pháp, người dân có thể tiếp cận thuận tiện hơn trên môi trường số, giảm thời gian đi lại, chờ đợi và những lần thực hiện thủ tục không cần thiết.