Thương hiệu thuốc quen thuộc với hàng triệu bệnh nhân ung thư sắp đổi chủ

Tập đoàn dược phẩm Bayer vừa chính thức đạt được thỏa thuận sang tay toàn bộ quyền sở hữu toàn cầu của dòng thuốc điều trị ung thư nổi tiếng Stivarga cho đối thủ đồng hương Grünenthal.

Theo hợp đồng được công bố ngày 21/9, thương vụ có tổng giá trị lên tới 375 triệu euro (khoảng 431 triệu USD). Quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, sau khi nhận được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý.

Stivarga với hoạt chất regorafenib là loại thuốc uống ức chế đa kinase nổi tiếng, đã được cấp phép tại hơn 90 quốc gia và đồng hành cùng hàng triệu bệnh nhân ung thư suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Sản phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh lý ung thư giai đoạn tiến triển như ung thư đại trực tràng di căn, ung thư gan và u mô đệm đường tiêu hóa ở những bệnh nhân không còn đáp ứng với các phương pháp trị liệu thông thường.

Stivarga đã được cấp phép tại hơn 90 quốc gia và đồng hành cùng hàng triệu bệnh nhân ung thư suốt hơn 1 thập kỷ qua. Ảnh: Bayer

Quyết định chia tay một thương hiệu lâu năm của Bayer xuất phát từ những thực tế thương mại vô cùng khắc nghiệt. Doanh thu toàn cầu của Stivarga đã giảm xuống còn 338 triệu euro trong năm 2025, ghi nhận mức sụt giảm khoảng 25% so với năm trước đó.

Sang nửa đầu năm 2026, doanh số của loại thuốc này tiếp tục lao dốc thêm 18% xuống còn 148 triệu euro. Nguyên nhân chính đến từ việc sản phẩm mất tính độc quyền tại thị trường Trung Quốc do chính sách đấu thầu tập trung, cùng với sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ cạnh tranh như Cabometyx của Exelixis hay Ayvakit từ Sanofi.

Bên cạnh đó, thời hạn bảo hộ bản quyền của Stivarga cũng chỉ còn kéo dài đến năm 2029 tại Liên minh Châu Âu và năm 2030 tại Mỹ.

Thương vụ chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn do Giám đốc điều hành Bill Anderson của Bayer khởi xướng từ năm 2024, nhằm tinh gọn bộ máy và tập trung nguồn lực cho các sản phẩm tăng trưởng mới như thuốc trị ung thư tuyến tiền liệt Nubeqa hay thuốc điều trị bệnh tim thận Kerendia.

Việc bán đi một dòng thuốc đang trên đà suy giảm giúp gã khổng lồ dược phẩm Đức thu hồi khoản tiền mặt lớn để trang trải các nghĩa vụ tài chính và giảm bớt rủi ro tiếp thị trong giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm. Trước đó không lâu, Bayer cũng đã bán bớt cổ phần trong mảng kinh doanh thuốc tránh thai cho quỹ đầu tư Apollo để mang về 3 tỷ euro.

Ở chiều ngược lại, việc thâu tóm Stivarga hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Grünenthal. Doanh nghiệp dược phẩm chuyên về điều trị đau này duy trì chiến lược tập trung mua lại các thương hiệu thuốc đã khẳng định được vị thế trên thị trường để tạo nguồn dòng tiền ổn định, từ đó tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Ông Gabriel Baertschi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Grünenthal, đánh giá đây là bước đi mang tính chiến lược cao, giúp tận dụng tối đa năng lực thương mại sẵn có và dự kiến sẽ đóng góp khoảng 100 triệu euro vào lợi nhuận trước thuế và lãi vay của công ty trong năm 2027.

Thỏa thuận sang tay thương hiệu Stivarga đã nhận được phản ứng tích cực từ giới đầu tư tài chính. Cổ phiếu của Bayer ghi nhận mức tăng 2,1% ngay sau khi thông tin được công bố, phản ánh niềm tin của thị trường vào lộ trình tái thiết danh mục sản phẩm của tập đoàn.

Giới phân tích nhận định, việc bàn giao Stivarga cho Grünenthal không chỉ giúp Bayer tối ưu hóa nguồn vốn cơ động mà còn tạo cơ hội để dòng thuốc chữa ung thư này tiếp tục duy trì giá trị thương mại dưới sự quản lý của chủ sở hữu mới.