Các tập đoàn dầu khí tăng tốc M&A để giữ sản lượng

Dự báo hoạt động M&A của các tập đoàn dầu khí quốc tế sẽ tăng mạnh trong năm 2027. (Ảnh minh họa)

Áp lực duy trì sản lượng thúc đẩy M&A

Dù tình hình tài chính cải thiện, các công ty phải đối mặt với nguy cơ sản lượng suy giảm. Không tính các tập đoàn dầu khí quốc gia (NOC) Trung Đông, sản lượng của 5 nhóm doanh nghiệp được Wood Mackenzie theo dõi dự kiến giảm 31%, tương đương 18 triệu thùng dầu quy đổi/ngày, trong giai đoạn 2030-2040.

Điều này tạo sức ép buộc các doanh nghiệp phải cân bằng giữa kỷ luật vốn và nhu cầu tái bổ sung danh mục thượng nguồn. Wood Mackenzie cho rằng đây sẽ là vấn đề trọng tâm trong kế hoạch năm 2027, đồng thời thúc đẩy các thương vụ M&A và hợp tác với NOC.

Ngay cả khi giá dầu Brent cao hơn mức cơ sở 73 USD/thùng, doanh nghiệp dự kiến vẫn kiểm soát chi tiêu. Năm 2027, khoảng 50% dòng tiền hoạt động sẽ được tái đầu tư, trong khi 43% được phân phối cho cổ đông, gồm 32% cổ tức và 11% mua lại cổ phiếu.

Ở mức giá cơ sở, dòng tiền hoạt động năm 2027 được dự báo cao hơn 14% so với năm 2025. Nếu dầu Brent đạt 90 USD/thùng, dòng tiền có thể tăng thêm 18%; ngược lại, nếu giá giảm xuống 50 USD/thùng, dòng tiền hoạt động có thể giảm 24%.

Thượng nguồn tiếp tục là trọng tâm

Tỷ trọng vốn dành cho thượng nguồn đã tăng 8 điểm phần trăm kể từ năm 2021, trong khi đầu tư vào điện và năng lượng tái tạo giảm sau khi đạt đỉnh năm 2024.

Khoảng 2/3 vốn thượng nguồn của các doanh nghiệp được theo dõi sẽ tập trung tại Trung Đông và châu Mỹ, với các lĩnh vực chủ đạo gồm dầu đá phiến, dầu khí nước sâu và LNG.

Việc tái cơ cấu danh mục cũng thúc đẩy các liên doanh và hợp tác giữa NOC và IOC, đặc biệt khi doanh nghiệp tìm cách đa dạng hóa địa lý và tăng hiện diện tại châu Mỹ trong bối cảnh địa chính trị thay đổi.

Hạ nguồn và năng lượng chuyển dịch

Trong lĩnh vực hạ nguồn, các nhà máy lọc dầu tiếp tục đóng cửa tại châu Âu và California. Tuy nhiên, những biến động năm 2026 cho thấy hệ thống lọc dầu đã trở nên khá thiếu dư địa, khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc thận trọng hơn về tốc độ rút lui.

Đối với hóa chất, tình trạng dư công suất ngắn hạn sẽ tiếp tục phân hóa doanh nghiệp: những công ty có lợi thế về nguồn nguyên liệu có xu hướng duy trì hoạt động, trong khi các doanh nghiệp khác có thể rút lui.

Trong lĩnh vực năng lượng carbon thấp, chi tiêu của các NOC hiện đã gấp đôi các tập đoàn dầu khí châu Âu. Phần lớn ngân sách carbon thấp của các IOC và NOC lớn đang được duy trì ở mức 5-10% tổng vốn đầu tư, thấp hơn đáng kể so với những mục tiêu cao từng được một số tập đoàn châu Âu đưa ra trước đây.

Nh.Thạch