BIDV nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên gần 7,78 tỷ đơn vị

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa ban hành Quyết định số 720/QĐ-SGDHCM ngày 21/9/2026, chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) thay đổi đăng ký niêm yết đối với 498.164.263 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tính theo mệnh giá, lượng cổ phiếu được bổ sung có giá trị hơn 4.981,6 tỷ đồng.

BIDV nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên gần 7,78 tỷ cổ phiếu (Ảnh: BIDV).

Sau khi thay đổi đăng ký niêm yết, tổng số cổ phiếu BIDV niêm yết trên HOSE sẽ tăng đáng kể. Cụ thể, trước thời điểm thay đổi, ngân hàng có hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang niêm yết. Con số này sẽ tăng lên 7.778.229.473 sau khi số cổ phiếu mới được bổ sung, tương ứng với tỷ lệ tăng khoảng 6,84% so với trước thời điểm thay đổi. Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá được Sở công bố hơn 77.782,3 tỷ đồng. HOSE cho biết ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 23/9/2026.

Lý do BIDV thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết, theo thông báo, là do ngân hàng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đồng thời BIDV cùng các đơn vị liên quan thuộc Sở cũng được quán triệt thực hiện các thủ tục theo quy định.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh BIDV đang triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Theo phương án này, ngân hàng dự kiến tăng vốn thêm hơn 26.757 tỷ đồng thông qua ba cấu phần, gồm phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Quý II/2026 vừa qua BIDV đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 10.333 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 18.905 tỷ đồng, tăng 18%, thu nhập lãi thuần đạt 33.538 tỷ đồng, tăng 16%. Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của BIDV ở mức 3,44 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 2,5 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 2%, đạt 2,26 triệu tỷ đồng.