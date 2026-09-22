Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 90.000 áo phao cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia
Ngày 22/9/2026, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh đã ký ban hành Quyết định số 406/QĐ-CDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua 90.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia, thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026 thực hiện.
Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ đấu thầu Gói thầu số 1: Mua 47.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: I, III, V, VII, IX (có giá 9,165 tỷ đồng).
Gói thầu số 2: Mua 43.000 chiếc phao áo cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: II, X, XI, XII, XIII (có giá 8,385 tỷ đồng).
Việc lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Internet; phương thức lựa chọn là một giai đoạn một túi hồ sơ.
Cục Dự trữ Nhà nước sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2026. Thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày./.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-du-tru-nha-nuoc-dau-thau-mua-90-000-ao-phao-cuu-sinh-nhap-kho-du-tru-quoc-gia-204218.html