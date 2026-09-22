Livestream bán thuốc có thể bị cấm nếu luật mới được thông qua?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược cùng một số luật liên quan. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định cụ thể hơn đối với hoạt động kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường thương mại điện tử, trong đó có cấm livestream bán thuốc.

Dự thảo muốn siết những cách bán thuốc nào?

Theo đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử sẽ thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm nếu rơi vào một trong các trường hợp được dự thảo xác định.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh không được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian; thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định về giao dịch điện tử.

Dự thảo Luật Dược đề xuất siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc trên môi trường thương mại điện tử.

Điểm đáng chú ý là livestream bán thuốc được nêu trực tiếp trong nhóm hành vi bị cấm. Quy định này, nếu được thông qua, sẽ tạo thêm một ranh giới rõ ràng đối với cách thức đưa thuốc lên các nền tảng trực tuyến để tiếp cận người mua.

Bên cạnh đó, yêu cầu về định danh người bán và truy xuất giao dịch cũng được đặt ra nhằm kiểm soát rõ hơn chủ thể tham gia kinh doanh và quá trình giao dịch thuốc trên môi trường số.

Quy định hiện hành về bán thuốc online ra sao?

Theo quy định hiện hành tại khoản 19 Điều 6 Luật Dược 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2024, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử bị cấm nếu thực hiện thông qua các phương tiện không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

So với cách quy định này, dự thảo mới sử dụng phạm vi khái quát hơn khi đề cập đến nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp và nền tảng thương mại điện tử trung gian, đồng thời bổ sung trực tiếp trường hợp livestream bán hàng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cũng đã quy định việc bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế qua thương mại điện tử là hành vi bị nghiêm cấm, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế do dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A. Việc bán buôn thuốc kiểm soát đặc biệt qua hình thức trực tuyến cũng thuộc trường hợp bị cấm.

Các cơ sở kinh doanh thuốc đồng thời phải thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa điểm được cấp phép và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về dược.

Việc tiếp tục hoàn thiện quy định về kinh doanh thuốc trên môi trường số được đặt trong bối cảnh hoạt động mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, đòi hỏi cơ chế kiểm soát rõ hơn về người bán, nền tảng giao dịch và khả năng truy xuất thông tin.