Tỷ lệ doanh nghiệp 'xác sống' tại Hàn Quốc lên mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tỷ lệ doanh nghiệp “xác sống” tại Hàn Quốc đã lên mức cao nhất kể từ khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) bắt đầu thống kê năm 2010, cho thấy sức ép tài chính ngày càng gia tăng đối với khu vực doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2025, các doanh nghiệp “xác sống” chiếm 19,1% tổng số doanh nghiệp phi tài chính tại Hàn Quốc, tăng mạnh từ mức 17,1% một năm trước. Trong số 29.468 doanh nghiệp được khảo sát, có 5.632 doanh nghiệp thuộc nhóm này.

Theo BoK, doanh nghiệp “xác sống” là những doanh nghiệp không tạo đủ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trang trải chi phí lãi vay trong 3 năm liên tiếp. Tỷ lệ này tăng ở cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho thấy tình trạng khó khăn không chỉ tập trung ở một nhóm doanh nghiệp nhất định.

Đáng chú ý, bất động sản là lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp “xác sống” cao nhất, lên tới 43,7%, tiếp đến là ngành lưu trú và dịch vụ ăn uống với 28,4%. Đây là những lĩnh vực chịu tác động đáng kể từ nhu cầu trong nước và chi phí tài chính kéo dài.

BoK cho biết dư nợ dành cho các doanh nghiệp “xác sống” chiếm 21,2% tổng dư nợ doanh nghiệp vào cuối năm 2025, tăng đáng kể so với mức 15,6% một năm trước. Trong đó, các tổ chức cho vay phi ngân hàng chiếm 42,2% tổng dư nợ của nhóm doanh nghiệp này, tăng từ 38,2% năm 2024, cho thấy rủi ro tín dụng đang lan rộng sang khu vực tài chính phi ngân hàng.

BoK cảnh báo các doanh nghiệp có lượng tiền mặt thấp có thể tiếp tục gặp khó khăn trong việc đảo nợ nếu lãi suất tăng hoặc điều kiện huy động vốn trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc kêu gọi tăng cường giám sát tín dụng đối với các ngành dễ bị tổn thương và quản lý rủi ro chặt chẽ hơn.

Báo cáo của BoK đồng thời cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc chưa đồng đều. Trong khi xuất khẩu chất bán dẫn đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng, một bộ phận doanh nghiệp trong các ngành phụ thuộc nhu cầu trong nước vẫn phải đối mặt với sức ép tài chính kéo dài.