VN-Index lấy lại đà tăng, công ty chứng khoán vẫn thận trọng

Sau phiên rung lắc trong buổi sáng, thị trường chứng khoán dần cải thiện về chiều khi lực cầu trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu. Đóng cửa phiên 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm, tương ứng 0,96%, lên 1.816,93 điểm, qua đó lấy lại mốc 1.800 điểm sau phiên điều chỉnh trước đó.

Động lực lớn nhất đến từ VIC khi cổ phiếu này hồi phục mạnh và đóng cửa tại mức giá cao nhất trong ngày, tăng 3,74%. Với mức tăng này, riêng VIC đóng góp hơn 13 điểm cho VN-Index, trở thành lực kéo quan trọng nhất đối với chỉ số trong phiên.

Đáng chú ý, đà tăng của VIC diễn ra trong bối cảnh thanh khoản cổ phiếu này không cao. VIC chỉ giao dịch hơn 350 tỷ đồng, bằng khoảng một phần ba phiên trước và là mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua. Điều này cho thấy tác động của VIC lên chỉ số chủ yếu đến từ mức tăng giá và tỷ trọng vốn hóa lớn, thay vì một dòng tiền đột biến đổ vào cổ phiếu.

Sự hồi phục của thị trường không hoàn toàn dựa vào VIC khi sắc xanh đã lan rộng hơn về cuối phiên. Trong rổ VN30, có 16 cổ phiếu tăng giá, bên cạnh VIC còn ghi nhận MSN tăng 3,8% cùng nhiều mã tăng trên 1% như VHM, SAB, MWG, VNM và VRE.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện dù số lượng cổ phiếu giảm trong VN30 chỉ là 9 mã. SSB tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, trong khi ACB và VPB cùng giảm trên 1,5%, phần nào hạn chế đà tăng của nhóm vốn hóa lớn.

Do đó, VN30 chỉ tăng 0,62%, thấp hơn mức tăng của VN-Index. Trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng duy trì diễn biến tích cực với VNMID tăng 0,85% và VNSML tăng 0,53%.

Độ rộng thị trường cải thiện đáng kể so với buổi sáng. Kết phiên trên HoSE ghi nhận 163 mã tăng giá, trong khi 127 mã giảm, cho thấy lực cầu đã có sự cải thiện trên diện rộng hơn dù chưa tạo ra một trạng thái tăng đồng thuận.

Ở các nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là một trong những động lực chính của thị trường, trong khi nhóm chứng khoán cũng hồi phục tích cực sau những phiên chịu áp lực bán.

Diễn biến trong ngành chứng khoán vẫn có sự phân hóa đáng kể, song nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã lấy lại sắc xanh. VPX tăng hơn 3,7%, VIX tăng 1,95%, trong khi VCI, BVS và VND cùng tăng trên 1%.

Ở chiều giảm, các nhóm năng lượng, bảo hiểm, vận tải và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. Việc một số cổ phiếu ngân hàng lớn như ACB và VPB giảm trên 1,5%, cùng SSB tiếp tục nằm sàn, khiến đà tăng của nhóm vốn hóa lớn không thực sự đồng đều.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay lại nằm ở dòng tiền. Thanh khoản trên HoSE chỉ đạt hơn 12.900 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với phiên trước. Giá trị giao dịch tại VN30 cũng sụt mạnh, chỉ còn hơn 6.700 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Sự suy giảm thanh khoản diễn ra ngay cả khi VN-Index tăng gần 1%, cho thấy nhịp hồi phục hiện tại chưa đi kèm sự gia tăng tương ứng của dòng tiền. Đặc biệt, VIC không còn được giao dịch với giá trị lớn như phiên trước, trong khi nhiều cổ phiếu tăng giá cũng ghi nhận mức tăng tương đối vừa phải.

Khối ngoại cũng giao dịch thận trọng hơn khi cả chiều mua và bán đều giảm mạnh giá trị. Dù vậy, cán cân vẫn nghiêng nhẹ về bên mua với giá trị mua ròng trên HoSE hơn 62 tỷ đồng.

SBT là cổ phiếu duy nhất ghi nhận giá trị mua ròng trên 100 tỷ đồng, đạt khoảng 140 tỷ đồng. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại còn tập trung vào MCH, VIC và VNM, trong khi TCB, VHM và VPB nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý.

Như vậy, VN-Index đã hồi phục mạnh sau phiên giảm gần 16 điểm trước đó, song sự cải thiện của chỉ số vẫn chưa đi cùng thanh khoản. Việc dòng tiền suy yếu, đặc biệt tại nhóm VN30, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái phân hóa và lực cầu chưa thực sự trở lại mạnh mẽ.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index đã bật tăng tích cực trở lại, cho thấy thị trường phản ứng tốt tại vùng kỹ thuật quan trọng MA200 ngày.

Dù thanh khoản có phần thu hẹp, phản ánh tâm lý e ngại của dòng tiền lớn, tính lan tỏa tích cực đến hầu hết các nhóm ngành vẫn là điểm sáng đáng chú ý. Theo AIS, diễn biến này tạo tiền đề củng cố niềm tin đối với thị trường.

Nhờ xung lực phục hồi được kích hoạt, VN-Index hoàn toàn có khả năng nối dài nhịp đi lên để thử thách ngưỡng kháng cự then chốt tại vùng 1.840-1.850 điểm.

AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt, đồng thời chủ động siết chặt quản trị rủi ro tại những nhóm đang chịu áp lực bán.

Đà tăng chưa đủ mạnh để xác nhận đảo chiều

Chứng khoán Kirin (CSI)

Sắc xanh đã quay lại sau hai phiên điều chỉnh, giúp VN-Index đóng cửa vượt mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sắc xanh chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong khi đó, thanh khoản sụt giảm so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn gần 28% so với mức bình quân 20 phiên. Biên độ tăng điểm tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản suy giảm khiến động lượng tăng chưa đủ mạnh.

Theo CSI, thị trường chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ để xác nhận một nhịp đảo chiều tích cực. Do đó, công ty tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ danh mục hiện tại, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.

VN-Index giằng co trước vùng cản 1.830-1.840 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang củng cố xu hướng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.817 điểm, duy trì vị thế trên các đường MA10 và MA20 với lực cầu chiếm ưu thế trong phiên. Tuy nhiên, trạng thái thị trường vẫn mang tính trung tính do thiếu sự đồng thuận giữa giá và động lượng.

Chỉ báo RSI ở mức 54, trong khi MFI suy yếu tại ngưỡng 40. Asean cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên tới trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn tại vùng cản 1.830-1.840 điểm.

Trong bối cảnh này, chiến lược phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn là duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.810-1.820 điểm.

Asean đồng thời ưu tiên các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Định giá thị trường đang ở vùng tương đối hợp lý

Chứng khoán SHS

Sau phiên chịu áp lực bán khá đột biến ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường đã phục hồi tốt trở lại, dù thanh khoản ở mức khá thấp và mức độ phân hóa cao.

Theo SHS, chất lượng thị trường đang cải thiện trở lại. Tổng vốn hóa thị trường hiện khoảng 419 tỷ USD, tương ứng 82% GDP năm 2025.

Nếu loại trừ Vingroup, vốn hóa toàn thị trường khoảng 313 tỷ USD, tương ứng P/E 10,32 lần và P/B 1,6 lần. SHS đánh giá đây là vùng định giá tương đối hợp lý của thị trường.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp có chất lượng, tăng trưởng tốt. Nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy tại các ngành đang có triển vọng tăng trưởng, đồng thời kiểm soát rủi ro trong bối cảnh VN-Index chưa có nhiều kỳ vọng rõ ràng.

Nhịp hồi chưa xác nhận xu hướng tăng mới

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Thị trường tạm thời hồi phục sau hai phiên điều chỉnh, với VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian và đóng cửa gần mức cao nhất ngày.

Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh suy giảm mạnh cho thấy nhịp hồi phục chưa được xác nhận bởi sự gia tăng của lực cầu. Theo TPBS, diễn biến này chủ yếu phản ánh sự tiết giảm áp lực bán.

Về kỹ thuật, động lượng thị trường đang ở trạng thái trung tính, trong khi rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu do dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét.

TPBS duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn. Công ty cho rằng các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ quan trọng có thể mở ra cơ hội tích lũy có chọn lọc, thay vì xem phiên tăng hiện tại là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.