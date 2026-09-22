Tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu năm 2030

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Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai năm 2023, hơn 100 quốc gia đã nhất trí tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030.

Theo báo cáo do Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), Chủ tịch COP31 và Liên minh Năng lượng tái tạo toàn cầu (Global Renewables Alliance) phối hợp thực hiện, thế giới đã bổ sung hơn 690 GW công suất điện tái tạo trong năm 2025. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng gấp ba công suất vào năm 2030, tốc độ triển khai cần được nâng lên khoảng 1.200 GW mỗi năm, tính trung bình trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt trên toàn cầu đạt 5,15 TW vào cuối năm 2025, song vẫn chưa bằng một nửa mức 11,2 TW cần thiết để hoàn thành cam kết. Khoảng cách này cho thấy tốc độ triển khai hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu để đạt mục tiêu vào cuối thập kỷ.

Trong khi đó, các cam kết về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cũng đang chậm tiến độ. Cường độ năng lượng toàn cầu chỉ được cải thiện khoảng 2% trong năm 2025, thấp hơn mức 4% mỗi năm cần thiết để đáp ứng cam kết tăng gấp đôi hiệu quả năng lượng.

“Năng lượng tái tạo vẫn có thể thu hẹp khoảng cách để hướng tới mục tiêu năm 2030, nhưng hiệu quả năng lượng đang tụt lại phía sau, nhu cầu điện tăng nhanh hơn dự kiến và cơ sở hạ tầng lưới điện chưa theo kịp”, ông Francesco La Camera, Tổng giám đốc IRENA, nhận định trong báo cáo.

Báo cáo cho biết thế giới cần đầu tư trung bình gần 1.000 tỷ USD mỗi năm vào lưới điện trong giai đoạn 2026-2030, tăng mạnh so với mức 525 tỷ USD trong năm 2025. Việc mở rộng và nâng cấp hệ thống lưới điện được xem là điều kiện cần thiết để tiếp nhận và truyền tải lượng điện tái tạo ngày càng tăng.

Ông Ben Backwell, Chủ tịch Global Renewables Alliance, cho rằng các chính phủ cần coi năng lượng tái tạo là một ưu tiên kinh tế quốc gia, đồng thời đẩy mạnh mở rộng lưới điện, phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và thúc đẩy điện khí hóa trong các lĩnh vực như nhà ở, giao thông và công nghiệp.

Hội nghị COP31 dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc sử dụng điện để cung cấp năng lượng cho nhiều lĩnh vực hơn, đồng thời thúc đẩy một mục tiêu mới, theo đó điện năng đáp ứng 35% tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên toàn cầu vào năm 2035.