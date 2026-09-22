Vụ 11, VKSND tối cao tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý công việc

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 11, VKSND tối cao; đại diện Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số (Cục 2), VKSND tối cao; cùng toàn thể cán bộ, công chức Vụ 11.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc, Vụ trưởng Vụ 11 nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 287/QĐ-VKSTC ngày 14/9/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc ban hành Bảng danh mục nhiệm vụ KPI dùng chung trong ngành Kiểm sát nhân dân (Quyết định 287); Thông báo số 404/TB-VKSTC ngày 10/9/2026, kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị về triển khai phần mềm Quản lý công việc gắn với chấm điểm KPI trong ngành Kiểm sát nhân dân, Vụ 11 đã phối hợp với Cục 2, VKSND tối cao tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý công việc với chấm điểm KPI.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Vụ trưởng Vụ 11, VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 11 Lê Xuân Lộc yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chủ động thực hành và sử dụng phần mềm đúng quy trình, bảo đảm việc cập nhật nhiệm vụ, tiến độ và kết quả được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Trong quá trình sử dụng, nếu có nội dung chưa rõ, thao tác còn khó thực hiện hoặc phát sinh những vấn đề chưa phù hợp với thực tế công việc, đề nghị các cán bộ, công chức mạnh dạn trao đổi, phản ánh trực tiếp. Những ý kiến phản ánh từ thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện phần mềm, bảo đảm hệ thống KPI đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong thực tế.

Đồng chí Phạm Thị Hiên, Phụ trách Phòng Dữ liệu và Nền tảng số, Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu số, Cục 2, VKSND tối cao hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý công việc.

Tại Hội nghị, đại diện Cục 2, VKSND tối cao đã trình chiếu, giới thiệu tổng quan về phần mềm Quản lý công việc và trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức Vụ 11 thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Nội dung hướng dẫn được thực hiện cụ thể, từng bước, từ việc đăng nhập, tạo công việc chính, tạo công việc con, thao tác đề nghị duyệt hoàn thành. Thông qua hình thức trình chiếu kết hợp hướng dẫn trực tiếp, công chức, Kiểm sát viên có điều kiện quan sát, thực hành và nắm rõ quy trình sử dụng phần mềm, qua đó từng bước hình thành thói quen quản lý, xử lý công việc trên môi trường số.

Lãnh đạo Vụ 11, VKSND tối cao thực hành sử dụng phần mềm Quản lý công việc.

Bên cạnh việc hướng dẫn các thao tác cơ bản, Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

Đại diện Cục 2, VKSND tối cao đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cách xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, đồng thời lưu ý một số nội dung cần thống nhất trong quá trình cập nhật và quản lý công việc.

Việc tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý công việc góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý công việc, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chỉ đạo của Ngành về quản lý, giao việc, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: