Quảng Ninh tập trung gỡ vướng dữ liệu đất đai

Hơn 601.000 thửa đất chưa có dữ liệu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh, đến 16h ngày 20/9/2026, toàn thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.344.573 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt 69,1%.

Số thửa đất Nhóm 1 đồng bộ thành công lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS) là 1.059.342 thửa, tương ứng 54,4% tổng số thửa đất trên địa bàn.

Riêng từ ngày 4/8 đến thời điểm trên, thành phố đã xây dựng và đồng bộ thêm 516.311 thửa đất, trong đó có 486.989 thửa đạt Nhóm 1.

Cán bộ chuyên môn rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu bản đồ địa chính trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, với 886.748 thửa cần tiếp tục đưa vào Nhóm 1, bao gồm 601.517 thửa chưa có dữ liệu.

Ở cấp xã, khối lượng hồ sơ cần thu thập, thực hiện đăng ký đất đai hoặc cấp mới giấy chứng nhận còn tồn đọng gồm 42.162 thửa đất ở và 517.461 thửa đất nông nghiệp.

Việc hoàn thiện hồ sơ không chỉ đòi hỏi bổ sung thông tin mà còn phải xử lý những bất cập của bản đồ, giấy tờ được lập qua nhiều thời kỳ.

Cụ thể, bản đồ địa chính được đo đạc bằng các công nghệ, hệ tọa độ khác nhau dẫn đến tình trạng chồng lấn ranh giới hoặc lệch mảnh.

Nhiều giấy chứng nhận cấp trước đây sử dụng số thửa theo bản đồ quy hoạch xây dựng nhưng chưa được chỉnh lý theo quy chuẩn địa chính, khiến việc kết nối dữ liệu không gian với thông tin thuộc tính mất nhiều thời gian.

Cán bộ đối soát dữ liệu đất đai với người dân tại cơ sở.

Bên cạnh những vướng mắc về hồ sơ, hệ thống VNLIS thường xuyên bảo trì, nâng cấp cũng ảnh hưởng đến tốc độ đồng bộ dữ liệu của địa phương. Đây là những khó khăn cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh chuẩn hóa

Đánh giá tiến độ thu thập, rà soát hồ sơ và cập nhật dữ liệu còn chậm, chưa bảo đảm kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các vướng mắc, có hướng dẫn chung để các địa phương triển khai đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, Sở phải chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh việc làm sạch dữ liệu hồ sơ, không để tồn đọng tại đơn vị.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tập trung thu thập dữ liệu các thửa đất; phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và đơn vị tư vấn kiểm tra, xác minh kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, bổ sung các trường thông tin còn thiếu. Quá trình thu thập, rà soát và quản lý hồ sơ dữ liệu đất đai phải bảo đảm an toàn thông tin tại từng khâu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh chủ trì cuộc họp về triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Cùng với việc xử lý hồ sơ, Quảng Ninh đang thử nghiệm giải pháp công nghệ phục vụ hoàn thiện bản đồ địa chính. Tại phường Cao Xanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để bay đo, phân tích và chỉnh lý bản đồ.

Thành phố cũng đã hoàn thành kết nối thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông tin quản lý đất đai (VNPT-iLIS) với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố và cơ quan Thuế thành phố, sẵn sàng phục vụ liên thông thủ tục đất đai điện tử.

Về bảo đảm an toàn hệ thống, ngày 16/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND thành phố phê duyệt Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng cho phần mềm VNPT-iLIS. Đây là cơ sở để trình Công an thành phố thẩm định cấp độ an toàn trước khi vận hành chính thức.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31/10/2026, Quảng Ninh tập trung xử lý các nhóm thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 30/11/2026 hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa tối thiểu 80% dữ liệu để đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tiến tới hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu cho 1.946.090 thửa đất trên địa bàn trong năm 2026.