Chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu thực tế

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh chủ trì buổi giám sát tại buổi trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát. Ảnh: Nguyễn Ánh

Đó là nội dung Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh tại cuộc làm việc của Đoàn giám sát HĐND thành phố về việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn, trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Sau khi xem xét báo cáo của UBND thành phố, khảo sát, giám sát trực tiếp các cơ quan, đơn vị, Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Tiến Tài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Đáng chú ý, công tác số hóa hồ sơ, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật: dữ liệu người tham gia BHXH được đồng bộ, khớp 99,89%; dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật, chuẩn hóa và đồng bộ 100%; dữ liệu đất đai đã làm sạch, đối khớp 94,3% thông tin chủ sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đã số hóa hơn 2,69 triệu dữ liệu hộ tịch; 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. Mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai có kết quả. Điển hình, UBND phường Bắc Giang với các mô hình: Kiosk AI, Chatbot, Trợ lý ảo, truyền thanh thông minh, Zalo MiniApp, ứng dụng AI trong hoạt động quản lý, hỗ trợ người dân.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Ngụy Văn Tuyên phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Nhiều địa phương đã có mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, như: mô hình trồng hoa lan Hồ Điệp công nghệ cao (xã Tiên Du); Dự án ứng dụng AI và IoT trong canh tác cây vải (xã Phượng Sơn); Mô hình ứng dụng Smart Life nuôi cá, Mô hình Livestream quảng bá sản phẩm OCOP (xã Hợp Thịnh); Mô hình áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc (phường Nếnh); Mô hình nhãn hiệu tập thể Kinh Bắc; Mô hình "Chợ 4.0 - Chợ không dùng tiền mặt" (phường Kinh Bắc, Quế Võ)... Đoàn giám sát đề nghị cần tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, khả năng khai thác, duy trì và chi phí vận hành để có cơ sở nghiên cứu nhân rộng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến, giải pháp đổi mới trong quản lý và sản xuất được triển khai ở các cơ quan, đơn vị và địa phương. Một số mô hình, sáng kiến có tính thực tiễn, khả năng nhân rộng như: Quy trình liên thông Tư pháp - Hộ tịch tại xã Hợp Thịnh, rút thời gian giải quyết còn 30 phút-1 ngày; các mô hình Kiosk AI, Chatbot, Trợ lý ảo, VR360 tại phường Bắc Giang; thanh toán QR, truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương mại điện tử tại xã Sơn Hải. Ngành giáo dục đẩy mạnh STEM/STEAM, trường học thông minh, AI và học bạ số cho 706.625 học sinh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo các lĩnh vực mới như AI, IoT, robot công nghiệp, bán dẫn, bước đầu đạt kết quả nổi bật trong các cuộc thi kỹ năng nghề và Robocon.

Việc ứng dụng công nghệ mới, tự động hóa, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo được quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và đưa vào vận hành các giải pháp, công cụ công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sở Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức (trolyao.bacninh.gov.vn) đã ghi nhận 13.000 lượt tương tác, đạt tỷ lệ phản hồi dưới 10 giây lên tới 99%; phường Bắc Giang với mô hình Ki-ốt AI hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công giúp hỗ trợ gần 20.000 lượt người dân (với 12.258 lượt trực tuyến), thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,9%; xã Hợp Thịnh triển khai độc quyền liên thông khép kín lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; phường Kinh Bắc với mô hình “Ngày thứ Sáu không giấy hẹn”...

Gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và quản lý nhà nước. Năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của thành phố Bắc Ninh đạt 40,5%, xếp vào nhóm dẫn đầu cả nước. Toàn thành phố đã phát triển được khoảng 2.336 doanh nghiệp công nghệ số (gấp 2 lần so với chỉ tiêu chung của cả nước (20%). Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố năm 2025 đạt khoảng 2.407.240 tỷ đồng, trong đó nhóm ngành sản xuất điện tử và công nghệ thông tin đóng vai trò chủ đạo.

Chuẩn hóa dữ liệu đểtham mưu, dự báo, điều hành hiệu quả

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực trên, Đoàn giám sát HĐND thành phố cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết, tháo gỡ. Tại cuộc làm việc để trao đổi, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, nhiều vấn đề được các thành viên Đoàn giám sát trăn trở, nhấn mạnh đã được làm rõ. Nhất là việc đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển dụng, bố trí nhân lực công nghệ thông tin; hướng dẫn cụ thể việc giải ngân 3% ngân sách dành cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số khi phân bổ về cấp xã để bảo đảm đồng nhất. Đặc biệt quan tâm thống nhất sử dụng phần mềm và chuẩn hóa dữ liệu để hình thành cơ sở dữ liệu chung cho từng ngành cũng như toàn tỉnh; dữ liệu sau khi được chuẩn hóa, "đúng, đủ, sạch", người dân chỉ cần cập nhật, bổ sung khi có thay đổi để duy trì dữ liệu "sống"…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Ánh

Nhấn mạnh qua hơn một năm triển khai, Bắc Ninh là một trong những địa phương triển khai tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh: chuyển đổi số và khoa học - công nghệ được xác định là động lực bứt phá mới bên cạnh các động lực truyền thống. Để Bắc Ninh với định hướng phát triển đô thị hiện đại bứt phá, cần chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu thực tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Ánh

Theo đó, tập trung nguồn lực chuẩn hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch, dân cư, lao động. Có dữ liệu chuẩn thì công tác tham mưu, phân tích, dự báo (ứng dụng AI) và điều hành xã hội mới đạt hiệu quả. Cần có cơ sở dữ liệu chi tiết về lực lượng lao động tại các khu cômg nghiệp (độ tuổi, tỉ lệ sa thải, cơ cấu lao động chân tay/trí thức); dự báo xu hướng lao động để định hướng thu hút các ngành công nghiệp phù hợp, tránh quy hoạch rải rác, manh mún gây lãng phí tài nguyên đất đai và hệ lụy xã hội.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống công nghệ trợ giúp để người dân có thể tự thực hiện dịch vụ công dễ dàng. Phát huy mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng. Đánh giá, chuẩn hóa mô hình hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn/dân phố (nơi quy mô dân số hiện nay đã ngang bằng một xã nhỏ trước đây). Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn cơ chế chi ngân sách/xã hội hóa cho Tổ công nghệ số cộng đồng để lực lượng này hoạt động hiệu quả, đáp ứng lượng giao dịch hành chính lớn của người dân.

Đối với nhân lực về công tác chuyển đổi số, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách/hiểu sâu về công nghệ thông tin - chuyển đổi số tại từng cơ quan, đơn vị để trực tiếp thực hiện và tham mưu chính xác.