Nghị quyết số 68 thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân bứt phá

Cơ hội mới cho kinh tế tư nhân

Chia sẻ tại hội thảo “Thúc đẩy tài chính toàn diện và cơ hội phát triển kinh doanh của phụ nữ hướng tới tương lai xanh” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, bà Trần Thanh Hương - Phó Trưởng phòng Chính sách, môi trường kinh doanh và hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, khu vực kinh tế tư nhân đang bước vào một giai đoạn phát triển với những cơ hội mới.

Năm 2025 cả nước có khoảng 297.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành vào ngày 1/5/2025, năm 2025 cả nước có khoảng 297.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, ghi nhận mức tăng cao kỷ lục. 8 tháng đầu năm 2026, theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số lượng doanh nghiệp thành lập mới và gia nhập thị trường đạt gần 206,4 nghìn doanh nghiệp.

“Cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW và các chính sách của nhiều bộ, ngành, địa phương, hiện cả nước có hơn 1,07 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng quy mô vốn đăng ký trên 32,5 triệu tỷ đồng. Đồng thời, có khoảng 4.200 hộ kinh doanh đã chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, điều này cho thấy sự khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành doanh nghiệp” - bà Trần Thanh Hương thông tin và cho rằng: Nghị quyết số 68-NQ/TW được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển cho kinh tế tư nhân, tháo gỡ những rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khuyến khích tinh thần kinh doanh trong xã hội.

Cùng quan điểm, chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ tạo thêm dư địa để người dân và doanh nghiệp chủ động, năng động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững hơn.

Cũng theo đại diện VCCI, sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua đang được thể hiện ngày càng rõ thông qua việc ban hành nhiều chính sách và nghị quyết nhằm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Điều đó đang góp phần loại bỏ dần những điểm nghẽn trong quá trình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW, các định hướng về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật cũng tạo cơ sở để hình thành môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và hiện đại hơn.

“Khi hành lang pháp lý rõ ràng và thủ tục được đơn giản hóa, doanh nghiệp có điều kiện chủ động hơn trong đầu tư, mở rộng sản xuất, tuân thủ pháp luật cũng như xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn” - ông Hoàng Quang Phòng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân phát triển sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm. Khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại các địa phương, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm ngay tại nơi sinh sống, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 68-NQ/TW, doanh nghiệp không chỉ cần một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi mà còn phải nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, khả năng tiếp cận vốn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Từ tăng số lượng đến nâng chất lượng doanh nghiệp

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều dư địa phát triển, theo bà Trần Thanh Hương, khu vực này đang đối mặt với không ít thách thức khi sức mua tại một số thị trường lớn ở châu Âu, Mỹ và châu Á suy yếu. Cùng với đó là xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng; chi phí năng lượng, vận tải tăng, trong khi các quy định về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngày càng khắt khe.

Ở trong nước, quá trình tinh gọn bộ máy, đổi mới tư duy xây dựng chính sách theo hướng kiến tạo phát triển, cùng những định hướng lớn từ Nghị quyết 68-NQ/TW đang tạo ra bối cảnh mới cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ chú trọng gia tăng số lượng sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, khả năng thích ứng và năng lực phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030. Chương trình tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân thông qua đào tạo về ESG, tư vấn chuyển đổi xanh, xây dựng đội ngũ chuyên gia và hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường.

Theo bà Trần Thanh Hương, chương trình dự kiến hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã; xây dựng 20 mô hình điển hình; đồng thời huy động thêm nguồn lực tư nhân, phát triển tài chính xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp với các chuỗi cung ứng bền vững. Những mô hình được khuyến khích gồm kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và áp dụng khung ESG.

Một hướng hỗ trợ khác là tăng cường kết nối với nguồn tài chính xanh, đầu tư tạo tác động và phát triển các sản phẩm tài chính, tín dụng phù hợp với nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Các chương trình cũng hướng tới hỗ trợ nghiên cứu, phát triển giải pháp mới và thúc đẩy hợp tác công - tư.

Những định hướng trên cho thấy chính sách phát triển kinh tế tư nhân đang bước sang giai đoạn mới. Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là tháo gỡ thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường thì hiện nay yêu cầu đã rộng hơn, bao gồm cải thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 68-NQ/TW, doanh nghiệp không chỉ cần một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi mà còn phải nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, khả năng tiếp cận vốn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Trong bối cảnh đó, ESG ngày càng được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh trách nhiệm về môi trường và xã hội, mà còn gắn với chất lượng quản trị, mức độ minh bạch, uy tín doanh nghiệp và khả năng tiếp cận các dòng vốn mới.

Để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, chính sách cần tiếp tục được cụ thể hóa thành các giải pháp dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, cơ hội từ Nghị quyết 68-NQ/TW cũng đi cùng yêu cầu đổi mới quản trị, nâng chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ, minh bạch hóa hoạt động và thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn mới.

Với hơn 1,07 triệu doanh nghiệp đang hoạt động và lực lượng hộ kinh doanh còn rất lớn, việc khơi thông nguồn lực cho khu vực tư nhân không chỉ có ý nghĩa đối với riêng cộng đồng doanh nghiệp mà còn trực tiếp liên quan đến khả năng tạo việc làm, huy động nguồn lực xã hội và mở rộng năng lực tăng trưởng của nền kinh tế.