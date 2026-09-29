Thương hiệu quốc gia: Động lực nâng tầm năng lực doanh nghiệp Việt

Chuẩn mực mới cho hàng Việt

Với Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO), việc sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận cho quá trình đầu tư nghiêm túc, dài hạn vào chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng giám đốc AMY GRUPO cho rằng, doanh nghiệp nhìn nhận danh hiệu này không phải là điểm đến, mà là một chuẩn mực mới phải tiếp tục duy trì và nâng cao.

Từ đó, AMY GRUPO xác định tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho công nghệ và R&D, nâng cao chất lượng và tính ổn định của sản phẩm, đồng thời phát triển những dòng vật liệu có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Mục tiêu được doanh nghiệp đặt ra là cạnh tranh bằng chất lượng, năng lực đổi mới và giá trị thương hiệu.

AMY GRUPO xác định tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho công nghệ và R&D

Trong ngành vật liệu xây dựng, yêu cầu của thị trường ngày càng cao, không chỉ dừng ở chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng sang thiết kế, môi trường, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững. Theo ông Đinh Quốc Tuấn, đây là những yêu cầu buộc AMY GRUPO tiếp tục nâng chuẩn theo các thị trường phát triển, để sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm vì thế được AMY GRUPO xác định là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp liên tục đầu tư vào công nghệ sản xuất, R&D và tự động hóa; đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm từ gạch ốp lát, ngói đến sàn SPC, vật liệu tấm và các dòng vật liệu hoàn thiện mới.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu của đầu tư không đơn thuần nhằm tăng sản lượng. AMY GRUPO hướng tới những sản phẩm có tính năng, thẩm mỹ và giá trị gia tăng cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước và các thị trường xuất khẩu.

Nền tảng sản xuất quy mô lớn, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, khả năng làm chủ công nghệ và kinh nghiệm thị trường quốc tế được doanh nghiệp xác định là những lợi thế để kiểm soát tốt hơn từ nghiên cứu, sản xuất đến chất lượng sản phẩm.

Cùng với đó, hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên trong quá trình sản xuất cũng được chú trọng. Với AMY GRUPO, đây vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa ngày càng trở thành một bộ phận của năng lực cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, thương hiệu không được tạo nên chỉ bằng một danh hiệu. “Thương hiệu được xây dựng từ chất lượng của từng sản phẩm, giá trị của từng công trình và sự nhất quán trong mỗi cam kết với khách hàng”, ông Đinh Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Bởi vậy, với AMY GRUPO, được công nhận Thương hiệu quốc gia là niềm tự hào, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm tiếp tục nâng cao năng lực thực chất, qua đó góp phần khẳng định vị thế của vật liệu xây dựng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Từ niềm tin thương hiệu đến năng lực cạnh tranh

Nếu AMY GRUPO cho thấy câu chuyện nâng chuẩn trong ngành vật liệu xây dựng, thì MISA tiếp cận Thương hiệu quốc gia từ góc độ công nghệ thông tin, với trọng tâm là chất lượng sản phẩm, năng lực tiên phong và đổi mới sáng tạo.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương mới đây, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP MISA cho biết, việc được chứng nhận Thương hiệu quốc gia mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Trước hết, các sản phẩm được chứng nhận có thêm cơ hội được quảng bá, qua đó gia tăng giá trị thương hiệu. Đồng thời, danh hiệu góp phần củng cố niềm tin của khách hàng và đối tác đối với chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia cũng tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia ra thị trường quốc tế, giúp khách hàng, đối tác nhận biết sản phẩm và thương hiệu Việt Nam.

Tuy nhiên, danh hiệu không làm doanh nghiệp dừng lại, ngược lại, doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực để giữ thương hiệu và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng sức cạnh tranh trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Với doanh nghiệp công nghệ thông tin, ông Lê Hồng Quang xác định, chất lượng sản phẩm là yếu tố cốt lõi. Chất lượng không chỉ được nhìn ở bản thân sản phẩm mà còn ở lợi ích đối với người sử dụng, hiệu quả chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp và khả năng bảo đảm an ninh, an toàn.

Cùng với chất lượng, năng lực tiên phong là một trụ cột khác. Trong xu thế AI, MISA cho biết đang chuyển từ việc cung cấp các nền tảng chuyển đổi số theo mô hình thuê bao sang hướng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình tự vận hành, với sự cộng tác giữa con người và lao động số.

Theo ông Lê Hồng Quang, mục tiêu là sử dụng AI và các công nghệ liên quan để nâng cao năng lực vận hành, giúp doanh nghiệp tạo ra năng suất lớn hơn từ nguồn lực hiện có.

Đổi mới sáng tạo tiếp tục được MISA xác định là yêu cầu xuyên suốt. Doanh nghiệp đồng thời bổ sung năng lực vận dụng AI và chuyển đổi số như một trụ cột nhằm tạo ra năng lực nội tại, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thực tế ứng dụng AI trong phát triển sản phẩm được MISA đề cập cho thấy hướng đi này đang được cụ thể hóa. Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc MISA, năm 2025, khoảng 40% công việc lập trình, phát triển sản phẩm của doanh nghiệp đã sử dụng AI; năm 2026, doanh nghiệp dự báo tỷ lệ này có khả năng lên 70-80%.

Song song với sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn nỗ lực triển khai các giải pháp phát triển bền vững. Ông Đinh Quốc Tuấn chia sẻ, ở AMY GRUPO, phát triển bền vững được đặt trong chính năng lực cạnh tranh dài hạn. Doanh nghiệp đã chuyển 100% năng lượng sấy phun sang biomass, đầu tư điện mặt trời áp mái, thay thế xe nâng dầu bằng xe nâng điện; đồng thời thực hiện kiểm kê khí nhà kính và dấu chân carbon sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Doanh nghiệp cũng đặt trách nhiệm với cộng đồng song hành với tăng trưởng kinh tế, từ xây dựng môi trường làm việc an toàn, phát triển người lao động đến các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Trong khi đó, MISA nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì ba trụ cột là chất lượng sản phẩm, khả năng đổi mới và năng lực tiên phong, đồng thời phát triển năng lực vận dụng AI và chuyển đổi số để tạo sức mạnh nội tại.

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ kỳ vọng Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế, hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu Việt tại các thị trường trọng điểm; đồng thời chia sẻ thông tin, tiêu chuẩn và xu hướng mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là cách để danh hiệu Thương hiệu quốc gia không dừng ở việc xác nhận một thương hiệu đã có vị thế, mà trở thành điểm tựa để doanh nghiệp tiếp tục nâng năng lực, mở rộng thị trường và đưa những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.