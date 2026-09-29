Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thể dục, thể thao

Đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp tập huấn - Ảnh: H.Đ

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, giúp đội ngũ làm công tác TDTT cơ sở nắm vững kỹ năng tổ chức, huấn luyện và điều hành các giải thể thao; hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 3 ngày (từ 29/9-1/10), dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các báo cáo viên giàu kinh nghiệm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành về luật thi đấu, kỹ năng trọng tài và phương pháp huấn luyện các môn TDTT.

Tại lớp tập huấn, học viên sẽ cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống; trao đổi các giải pháp nhằm tổ chức hiệu quả các phong trào thể thao quần chúng ở địa phương.

Chương trình tập huấn là bước chuẩn bị căn bản để đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực TDTT cơ sở nâng cao năng lực, bản lĩnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.