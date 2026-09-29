Lãi ròng bứt phá, Thiso thanh toán đầy đủ các kỳ lãi lô trái phiếu 2.200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Thiso vừa gửi báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong sáu tháng đầu năm 2026. Báo cáo cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện chi trả hai kỳ lãi trái phiếu cho lô STI12501. Số tiền thanh toán cho các nhà đầu tư ở hai kỳ lần lượt đạt mức gần 43,4 tỷ đồng và hơn 50 tỷ đồng, đảm bảo đúng tiến độ cam kết lợi tức đối với trái chủ.

Lô trái phiếu STI12501 được Thiso phát hành vào ngày 23/12/2025 với kỳ hạn 36 tháng. Khối lượng phát hành bao gồm 22.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, mang về tổng giá trị huy động 2.200 tỷ đồng. Để bảo đảm cho đợt huy động vốn này, vào ngày 19/12/2025, doanh nghiệp đã thế chấp tất cả các quyền tài sản và khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc chuyển giao một phần dự án số 01/2025/HDNT/THISO ĐQM ký với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Sự xuất hiện của Địa ốc Đại Quang Minh trong giao dịch bảo đảm cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa các thành viên thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú Trần Bá Dương. Địa ốc Đại Quang Minh là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm bao gồm Quảng trường Trung tâm, Công viên Bờ sông, Cầu Thủ Thiêm 2 và Lâm viên sinh thái. Về mặt vận hành, Thiso giữ vai trò quản lý các bất động sản thương mại và làm đại lý bán hàng trực tiếp cho các dự án của Đại Quang Minh, tạo nên chuỗi giá trị khép kín và mang lại hiệu quả cao cho toàn hệ thống.

Bên cạnh sự hỗ trợ chéo từ các doanh nghiệp liên quan, bản thân Thiso cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô vốn. Thành lập vào tháng 5/2021 với số vốn ban đầu 200 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải nắm 75%, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trân Oanh góp 20% và cá nhân ông Trần Bá Dương giữ 5%, công ty đã liên tục được bơm thêm nguồn lực. Đến tháng 12/2022, vốn điều lệ tăng lên 2.700 tỷ đồng và tiếp tục được nâng lên mức 4.500 tỷ đồng vào tháng 1/2026.

Nguồn lực vốn dồi dào đã tạo bệ phóng cho kết quả kinh doanh của Thiso khởi sắc mạnh mẽ. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 4.766 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 1.873 tỷ đồng so với năm trước. Trong năm tài chính 2025, Thiso báo lãi ròng gần 73 tỷ đồng, đánh dấu sự bứt phá ấn tượng so với kết quả chưa tới 3 tỷ đồng của năm 2024. Sự tăng trưởng lợi nhuận này minh chứng cho tính hiệu quả trong mô hình trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích mà công ty đang theo đuổi.

Cơ cấu nợ của doanh nghiệp cũng cho thấy sự chủ động trong việc thu xếp nguồn vốn dài hạn. Tại thời điểm cuối năm 2025, nợ vay ngân hàng của Thiso đã cải thiện đáng kể khi giảm từ 320 tỷ đồng xuống còn gần 222 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả khác cũng được doanh nghiệp cắt giảm 1.432 tỷ đồng về mức gần 5.401 tỷ đồng. Việc tổng nợ phải trả tăng thêm 670 tỷ đồng lên mức gần 7.823 tỷ đồng hoàn toàn xuất phát từ khoản huy động 2.200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Nguồn vốn trung và dài hạn mới này được đánh giá sẽ cung cấp lực đẩy quan trọng để Thiso tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.