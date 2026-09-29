Texas ban bố tình trạng khẩn cấp vì giá dầu diesel tăng cao

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày và có thể được gia hạn vô thời hạn. Lệnh này cho phép Thống đốc Abbott dỡ bỏ một số hạn chế đối với ngành vận tải thương mại, một động thái mà ông kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí đang đè nặng lên nền kinh tế.

Hiện nay, dầu diesel là nhiên liệu thiết yếu trong nông nghiệp và vận tải hàng hóa. Do đó, giá nhiên liệu leo thang đã trực tiếp khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại cửa hàng tạp hóa trở nên đắt đỏ hơn.

Theo quy định mới, chính quyền Texas cho phép mở rộng việc sử dụng dầu diesel nhuộm màu trên các tuyến đường giao thông công cộng, đình chỉ các quy định về dầu diesel phát thải thấp đến mức tối đa mà chính phủ liên bang cho phép, đồng thời tăng giới hạn trọng tải cho các xe chở nhiên liệu, nông sản và gỗ. Thống đốc cũng đề nghị Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ nới lỏng các yêu cầu về dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp ở cấp liên bang để gia tăng nguồn cung.

Trong một thông cáo báo chí, ông Abbott nhấn mạnh rằng nền nông nghiệp và vận tải hàng hóa của Texas phụ thuộc hoàn toàn vào dầu diesel. Giá cả ở mức kỷ lục đang đặt cả hai ngành này vào tình thế rủi ro và làm tăng chi phí của mọi gia đình tại Texas. Những bước đi mới nhất sẽ giúp nông dân và tài xế xe tải được phép sử dụng dầu diesel nhuộm màu trên đường bộ, qua đó cắt giảm chi phí vận hành từ trang trại đến các cửa hàng bán lẻ.

Về bản chất hóa học, dầu diesel nhuộm màu hoàn toàn giống với dầu thông thường tại các trạm bơm, nhưng được pha thêm màu đỏ và chỉ dành riêng cho các thiết bị nông nghiệp hoặc máy móc xây dựng hoạt động ngoài đường bộ. Loại nhiên liệu này được miễn thuế nhiên liệu đường bộ của tiểu bang và liên bang, nên việc sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng thường bị cấm và người vi phạm sẽ bị phạt nặng vì tội trốn thuế. Việc gỡ bỏ hạn chế đối với dầu diesel nhuộm màu sẽ giúp làm giảm giá thành bằng cách tăng nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động hàng ngày.

Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Abbott không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn thuế nhiên liệu cơ bản, hiện đang được áp dụng ở mức cố định 20 xu cho mỗi gallon đối với cả xăng và dầu diesel không nhuộm màu.