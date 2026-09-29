Tiếp vốn cho lĩnh vực ưu tiên: Bệ phóng để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

Không chỉ đảm bảo cung ứng vốn, các tổ chức tín dụng còn nỗ lực tiết giảm chi phí, tạo điều kiện hạ lãi suất để đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá

Những "trái ngọt" từ sự đồng hành

Dòng vốn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng công nghệ cao. Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, việc ngành Ngân hàng chủ động điều tiết dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên đang góp phần tạo nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại Công ty TNHH Hòa Thịnh, phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa, hơn 20 lao động đang có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Để duy trì hoạt động, sản xuất kinh doanh, thương mại như hiện nay, doanh nghiệp đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 tạo ra cú sốc kép chưa từng có lên cả cung và cầu. Hoạt động sản xuất, thương mại đình trệ vì thiếu nguyên liệu và nhân công. Trong hành trình ấy, nguồn vốn và sự đồng hành của ngân hàng là một trong những điểm tựa giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, từng bước phục hồi và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Lâm (ngồi bên phải), Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thịnh là khách hàng gắn bó lâu năm của ACB Chi nhánh Thanh Hóa

Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, xuất ăn công nghiệp, thương mại, Công ty cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành, chủ yếu là TP. Hà Nội. Theo bà Nguyễn Thị Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thịnh, hiện công ty đang được NHTMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Thanh Hóa cấp hạn mức 4,7 tỷ đồng. Bà Lâm chia sẻ ACB Chi nhánh Thanh Hóa là đối tác truyền thống, hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, vượt qua giai đoạn khó khăn và duy trì sản xuất. Thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất và các giải pháp tín dụng phù hợp để mở rộng hoạt động.

Không chỉ đảm bảo cung ứng vốn, các tổ chức tín dụng còn nỗ lực tiết giảm chi phí, tạo điều kiện hạ lãi suất, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

Hiệu quả của dòng vốn cũng được thể hiện ở khu vực hộ kinh doanh. Cơ sở nem chua của chị Hà Thị Nhung tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, được Agribank Chi nhánh Thiệu Hóa cho vay 500 triệu đồng để đầu tư dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô. Hoạt động kinh doanh hiện tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa tới Hà Nội, Đà Nẵng và tiếp cận khách hàng qua các kênh trực tuyến như Facebook, YouTube.

Câu chuyện của Công ty TNHH Hòa Thịnh và cơ sở sản xuất nem chua của chị Hà Thị Nhung đã phần nào cho thấy vai trò của dòng vốn ngân hàng đối với phát triển kinh tế ở Thanh Hóa.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng trên địa bàn còn tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.

Ở phạm vi toàn địa bàn, NHNN Chi nhánh Khu vực 7 đã triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng. Cơ quan này cũng chỉ đạo các TCTD giảm mặt bằng lãi suất, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng.

Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 7 cho biết, tín dụng tiếp tục được định hướng tập trung vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Dữ liệu cho thấy, đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng của các TCTD tại Khu vực 7 đạt 719.131 tỷ đồng (không bao gồm NHPT). Con số này tăng 8,09% so với cuối năm 2025 và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 272.664 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38% trên tổng dư nợ toàn khu vực. Mức dư nợ này của Thanh Hóa tăng 6,62% so với cuối năm 2025 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dự ước đến hết tháng 9/2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn Khu vực 7 đạt 725.058 tỷ đồng (không bao gồm NHPT), tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Dư nợ tiếp tục tập trung vào công nghiệp, xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; cho vay doanh nghiệp.

Cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Thiệu Hóa kiểm tra việc sử dụng vốn vay của chị Hà Thị Nhung tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa

Đóng góp đáng chú ý khác của ngành Ngân hàng trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian qua là nỗ lực giảm chi phí vốn, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, NHNN Chi nhánh Khu vực 7 đã tăng cường chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Đồng thời, NHNN Khu vực 7 đã chỉ đạo các TCTD tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Các đơn vị chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng. Từ đó, kịp thời giải đáp, xử lý phản ánh, kiến nghị của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật về cấp tín dụng và hoạt động ngân hàng.

Thực tế, số lượng hội nghị đối thoại đã tổ chức là 104 hội nghị. Tại đây, số tiền các ngân hàng thương mại cam kết cho vay là 86.322 tỷ đồng. Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là 89.741 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng là 42.718 tỷ đồng với 1.882 doanh nghiệp còn dư nợ.

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, chi nhánh phối hợp với các Sở, ngành trên địa bàn tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ngành ngân hàng đã xây dựng gian hàng bên lề hội nghị và có văn bản trả lời các khó khăn, vướng mắc do các doanh nghiệp phản ánh gửi tới. Tại hội nghị, các ngân hàng đã trao 05 hợp đồng tín dụng cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh với tổng hạn mức 2.584 tỷ đồng.

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững

Những nỗ lực khơi thông dòng vốn diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%. Tổng mức bán lẻ tăng 17,8%. Hoạt động xuất khẩu tăng 11,4% trong khi nhập khẩu tăng 28,0%. Doanh thu vận tải cũng ghi nhận mức tăng 19,8%.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước đạt 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Tỉnh đã xử lý 287/303 dự án tồn đọng, khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086 ha đất. Công tác sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đi vào thực chất.

Đằng sau những chuyển động đó là nhu cầu ngày càng lớn về vốn lưu động, máy móc, công nghệ, hạ tầng và mở rộng quy mô sản xuất. Đây cũng là dư địa để hệ thống ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng vẫn đối mặt với những khó khăn khi một bộ phận doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xây lắp và xuất nhập khẩu, còn gặp trở ngại trong sản xuất, kinh doanh. Những thay đổi liên quan đến chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong thẩm định và quản lý khoản vay. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tín dụng, mà còn phải đưa vốn đến đúng nơi có khả năng tạo ra giá trị và bảo đảm an toàn hệ thống.

Về định hướng sắp tới, Giám đốc NHNN Khu vực 7 Trần Thế Hùng nhấn mạnh: “Tăng trưởng tín dụng từ nay đến cuối năm tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, an toàn và hiệu quả". Ông Hùng cũng khẳng định trọng tâm vẫn là ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành có lợi thế cạnh tranh, dự án xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Khi Thanh Hóa hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn, nhu cầu nguồn lực cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng. Từ những nhà máy duy trì hàng trăm lao động, đến các khu công nghiệp và dự án sản xuất mới, dòng vốn ngân hàng đang ngày càng gắn chặt hơn với nhịp phát triển của địa phương, góp phần chuyển nguồn lực thành đầu tư, sản xuất, việc làm và tăng trưởng bền vững.