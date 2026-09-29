Khải Hoàn Land sử dụng 24,4 tỷ đồng tiền trái phiếu không đúng phương án công bố

Loạt vi phạm về công bố thông tin

Kết luận Thanh tra số 51/KL-TT mới đây của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước chỉ rõ, trong thời kỳ thanh tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) có một số vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng. Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và việc sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành chứng khoán.

Cụ thể, Công ty đã công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và website của Công ty đối với nội dung giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau kiểm toán.

Thanh tra cũng xác định Khải Hoàn Land công bố không đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025.

Theo kết luận, tại báo cáo tài chính bán niên 2023, Công ty phát sinh một số giao dịch nhưng không trình bày trong báo cáo tình hình quản trị. Trong đó có khoản chuyển tiền hợp tác kinh doanh 100 tỷ đồng, dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 32,002 tỷ đồng và dòng tiền thu về dự án La Partenza 7,785 tỷ đồng với Công ty cổ phần Bất động sản Khải Minh Land.

Công ty cũng phát sinh khoản trả tiền hợp tác kinh doanh 327,5 tỷ đồng và trả tiền lãi hợp tác kinh doanh 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới; cùng khoản dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 1,174 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh.

Đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Khải Hoàn Land còn phát sinh khoản đầu tư hợp tác kinh doanh 500 tỷ đồng với Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu nhưng không trình bày giao dịch này trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2025, Công ty phát sinh khoản chuyển tiền hợp tác kinh doanh 295 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh nhưng không trình bày trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm. Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Công ty có khoản chuyển tiền đặt cọc 291,42 tỷ đồng với doanh nghiệp này nhưng không trình bày trong báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

Một nội dung đáng chú ý trong kết luận thanh tra là việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng với nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Trong thời kỳ thanh tra, Khải Hoàn Land có 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong các năm 2023, 2024, 2025 và 2026. Trước thời kỳ thanh tra, Công ty có thêm 3 đợt phát hành trong năm 2020 và 2021 có thời điểm đáo hạn trong thời kỳ thanh tra. Tổng cộng 8 đợt phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Đáng chú ý, với lô trái phiếu mã KHGH2123001 phát hành năm 2021, Khải Hoàn Land huy động 300 tỷ đồng từ 68 nhà đầu tư cá nhân. Theo phương án được công bố, nguồn vốn được sử dụng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Tuy nhiên, kết quả rà soát của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cho thấy từ ngày 15/10/2021 đến 11/12/2021, Công ty đã sử dụng 24,433 tỷ đồng trong tổng số 300 tỷ đồng thu được để thanh toán lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, chi phí máy lạnh, phí chuyển phát, quảng cáo, mua bàn ghế, thanh toán lương và các chi phí hoạt động khác.

Theo kết luận thanh tra, việc sử dụng khoản tiền này chưa phù hợp với phương án đã công bố cho nhà đầu tư. Chưa tuân thủ quy định về việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu phải đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin.

Đối với các đợt phát hành sau, kết luận thanh tra ghi nhận nguồn tiền được sử dụng theo các phương án đã được thông qua. Chẳng hạn, 240 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu năm 2023 được sử dụng để góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh cho dự án Cao ốc căn hộ tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Buộc thu hồi trái phiếu KHGH2123001

Về xử lý, ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 419/QĐ-XPHC, xử phạt Khải Hoàn Land 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi sử dụng tiền thu được từ phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng nội dung đã công bố với nhà đầu tư, cơ quan thanh tra không ra quyết định xử phạt hành chính do đã hết thời hiệu xử phạt.

Thay vào đó, ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 420/QĐ-KPHQ, buộc Khải Hoàn Land thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trái phiếu mã KHGH2123001.

Theo đó, Công ty phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc, nếu có, cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc.

Kết luận thanh tra cũng xác định Khải Hoàn Land chưa công bố đầy đủ tình hình thanh toán gốc của chính mã trái phiếu này. Cụ thể, Công ty đã mua lại trước hạn 59.999 trái phiếu KHGH2123001, tương đương 59,999 tỷ đồng, ngày 5/12/2024 nhưng không trình bày khoản thanh toán này trong bản công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2024.

Tiếp đó, Công ty mua lại trước hạn 240.001 trái phiếu, tương đương 240,001 tỷ đồng, vào các ngày 17/1/2025, 14/2/2025 và 3/3/2025 nhưng không trình bày khoản thanh toán này trong bản công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi 6 tháng năm 2025.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Khải Hoàn Land rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Bảo đảm thông tin được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Đối với hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, Công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến việc sử dụng tiền không đúng nội dung đã công bố; bảo đảm hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng và đầy đủ theo quy định./.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công ty Khải Hoàn Land khắc phục việc công bố chưa đầy đủ nội dung trong hồ sơ phát hành trái phiếu mã BOND.KHL2020.01. Bổ sung đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại các báo cáo quản trị năm 2023, 2025 và các kỳ 6 tháng năm 2023, 2025. Đồng thời bổ sung thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại các kỳ báo cáo năm 2024 và 6 tháng năm 2025.