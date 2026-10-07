Địa ốc 24H: Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%; 'chốt' thời điểm đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Không gian làm việc của người mới khởi nghiệp không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Một vài chậu cây dễ chăm, giá vừa phải có thể giúp không gian thêm sinh động và tạo cảm giác thư giãn trong những giờ làm việc căng thẳng.