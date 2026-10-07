Địa ốc 24H: Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%; 'chốt' thời điểm đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm
Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%; 'Chốt' thời điểm đưa 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá; Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch sông Hồng; Hơn 200 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Hà Tĩnh chưa được xử lý;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dat-bo-hoang-co-the-chiu-thue-02-chot-thoi-diem-dau-gia-3790-can-ho-tai-dinh-cu-thu-thiem-post1882863.tpo