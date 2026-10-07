Hà Nội: Phù Đổng khởi công 19 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.087 tỷ đồng

Hình ảnh tại lễ khởi công.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự và thực hiện nghi thức khởi công.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng Đào Đức Minh, 19 dự án được khởi công gồm 2 dự án thuộc thẩm quyền cấp thành phố và 17 dự án thuộc thẩm quyền cấp xã, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, giáo dục, văn hóa và hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, dự án xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao có tổng mức đầu tư khoảng 796 tỷ đồng, triển khai trên khu đất khoảng 5,4ha, gồm 68 phòng học theo lớp, 31 phòng học bộ môn cùng các công trình phụ trợ, thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư có quy mô khoảng 23ha, tổng mức đầu tư khoảng 793 tỷ đồng, phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Đây là công trình góp phần bảo đảm điều kiện tái định cư cho người dân, phục vụ triển khai các dự án giao thông quan trọng đi qua địa bàn.

Cùng với khởi công các công trình, xã Phù Đổng công bố hoàn thành giải phóng mặt bằng 11 dự án, trong đó có dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống-cầu đường sắt Đuống và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã. Riêng dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, địa phương đã bàn giao mặt bằng đợt 1 với diện tích 7,4ha, chiều dài tuyến 3,6km.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đồng chí Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân xã Phù Đổng trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức triển khai ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Các sở, ngành cần chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, quan tâm hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống của các hộ có đất thu hồi, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển; đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình triển khai công trình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền khẳng định địa phương sẽ tập trung huy động nguồn lực, chủ động giải quyết khó khăn từ cơ sở, tăng cường chỉ đạo thực hiện các dự án đúng kế hoạch, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhân dân.