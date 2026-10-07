Lãnh đạo phường Bàn Thạch đối thoại với nhân dân về công tác quản lý đô thị, đất đai

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: N.ĐOAN

UBND phường cho biết thời gian qua, địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trạng sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Trong kỳ báo cáo, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện 40 trường hợp vi phạm, xử lý dứt điểm 35 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết 5 trường hợp mới phát sinh theo quy định.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo quỹ đất sạch, phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, UBND phường phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố triển khai 10 dự án do các đơn vị khác làm chủ đầu tư.

Đồng thời, UBND phường chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường triển khai 16 dự án do phường làm chủ đầu tư; phê duyệt 36 phương án với 429 thửa đất, di dời 724 ngôi mộ và bố trí tái định cư cho 21 trường hợp, với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng.

Người dân phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: N.ĐOAN

Tại cuộc đối thoại, đại diện tổ dân phố và người dân phản ánh những bất cập liên quan đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, lối thoát hiểm, đất công; ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải, tiếng ồn; nguy cơ cháy nổ tại các bếp ăn công nghiệp và việc bố trí tái định cư. Đại diện các ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND phường đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các nội dung này.

Theo ông Nguyễn Duy Ân, Bí thư Đảng ủy phường Bàn Thạch, các vấn đề về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường đều liên quan đến quyền lợi, lợi ích và đời sống hằng ngày của người dân.

Sau cuộc đối thoại, UBND phường sẽ rà soát, phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng nhóm: đã giải quyết, đang tiếp tục giải quyết, chưa đủ cơ sở giải quyết và thuộc thẩm quyền cấp trên. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, UBND phường sẽ xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành để kịp thời thông tin cho nhân dân theo dõi, giám sát.

Đảng ủy phường sẽ tăng cường lãnh đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.