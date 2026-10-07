Người phụ nữ thu mua gần 200 chỗ đỗ xe để bán lại kiếm lời gây tranh cãi tại Trung Quốc

Dự án bất động sản này được hoàn thành và đưa ra thị trường vào năm 2018. Ở thời điểm đó, nhiều người hoài nghi về triển vọng của khu dân cư do thiếu các tiện ích công cộng thiết yếu như cửa hàng, trường học và giao thông công cộng, dẫn đến việc cả căn hộ lẫn chỗ đỗ xe đều rơi vào tình trạng ế ẩm.

Bất chấp sự ảm đạm này, người phụ nữ họ Vũ (Wu) đã quyết định mua gom 196 chỗ đỗ xe trong một giao dịch duy nhất, chiếm 40% tổng số chỗ đỗ xe của dự án với số tiền 14 triệu tệ. Chủ đầu tư, do gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, đã đồng ý bán số lượng lớn cho bà.

Bà Vũ bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của khu dân cư sau khi xem xét các quy hoạch phát triển vùng do chính quyền địa phương ban hành. Đúng như dự đoán của bà, khu vực này sau đó trải qua sự phát triển nhanh chóng, giúp việc bán nhà diễn ra trôi chảy và nhu cầu chỗ đỗ xe tăng vọt.

Ảnh minh hoạ bãi đỗ xe. Ảnh: CC/iMahesh

Để bảo vệ khoản đầu tư của mình, bà Vũ đã lắp khóa chỗ đỗ xe nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Bà bắt đầu cho thuê một số vị trí với giá 500 tệ mỗi tháng, tăng gấp đôi so với mức giá thuê ban đầu do chủ đầu tư đưa ra vào năm 2018.

Sau đó, bà niêm yết bán các vị trí đỗ xe với giá khoảng 100.000 tệ mỗi chỗ, trong đó có một số chỗ được định giá cao hơn tới 80% so với giá gốc. Hành động của bà Vũ đã châm ngòi cho sự bất bình của cư dân địa phương, những người đang chật vật với tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ xe.

Một quan chức chính quyền đã được cử đến để hòa giải tranh chấp nhưng không mang lại kết quả. Một tập thể gồm nhiều cư dân đã cùng nhau đâm đơn kiện bà Vũ ra tòa. Nhóm cư dân cho rằng chỗ đỗ xe là một phần không thể tách rời của hạ tầng khu dân cư và không nên bị một cá nhân độc quyền để bán lại kiếm lời.

Họ yêu cầu tòa án hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa bà Vũ và chủ đầu tư. Tuy nhiên, vào tháng 2/2024, tòa án địa phương đã tuyên án nghiêng về phía bà Vũ. Tòa án phán quyết rằng khi chủ đầu tư mở bán các vị trí đỗ xe, tất cả cư dân đều có cơ hội mua nhưng họ đã chọn từ bỏ quyền lợi đó.

Thay vì chọn thái độ chờ đợi, bà Vũ đã nắm bắt cơ hội bằng cách tự huy động vốn và gánh chịu rủi ro thị trường. Do đó, việc bà mua gom số lượng lớn được xác định là hợp pháp, đồng thời tòa án cũng lưu ý rằng không có luật nào hạn chế số lượng chỗ đỗ xe mà một cá nhân có thể sở hữu.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý trở lại trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tháng 9, dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trực tuyến.