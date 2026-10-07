Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Cùng với quyết định hỗ trợ, tại Quyết định số 379/QĐ-MTTW-BVĐCTTW ngày 6/10/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm quyết định nội dung hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ bảo đảm phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn, đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo phương án được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đề xuất, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng gia đình được thực hiện căn cứ thực tế thiệt hại, được chính quyền địa phương xác nhận.

Theo đó, dự kiến mức hỗ trợ đối với gia đình có nhà xây nhà mới là 50 triệu đồng/căn; sửa chữa nhà bị hư hỏng rất nặng, hỗ trợ di dời xen ghép là 30 triệu đồng/căn và sửa chữa nhà bị thiệt hại nặng là 5 triệu đồng/căn.

Được biết, 127 gia đình được hỗ trợ làm mới, sửa chữa, bố trí kinh phí làm nhà ở xen ghép lần này đều bị thiệt hại do thiên tai năm 2026; 127 gia đình hiện ở 15 xã trong tỉnh Điện Biên.