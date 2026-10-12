Tăng tốc mặt bằng giai đoạn 2

Dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn được triển khai trên địa bàn xã Hữu Lũng và xã Tuấn Sơn với tổng diện tích thực hiện gần 600 ha. Hiện nay, công tác GPMB giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành 100% với 217,2ha. Để đảm bảo tiến độ dự án, thời gian qua, chính quyền các xã đã tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh GPMB giai đoạn 2 của dự án. Theo đó, giai đoạn 2 có tổng diện tích thực hiện là 255,7 ha thuộc địa bàn xã Hữu Lũng (195,65 ha) và xã Tuấn Sơn (60,05 ha).

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Hữu Lũng (bên trái) vận động người dân tại thôn Tân Hoa bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 dự án Khu công nghiệp VSIP

So với giai đoạn 1, khối lượng cần GPMB của giai đoạn 2 của dự án lớn hơn và có yêu cầu rất gấp rút. Cụ thể, UBND xã Tuấn Sơn cần hoàn thành 100% công tác GPMB trong năm 2026 và xã Hữu Lũng cần hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường trong quý IV năm 2026, hoàn thành GPMB trong quý I năm 2027.

Tại xã Hữu Lũng, có 440 trường hợp bị ảnh hưởng bởi giai đoạn 2 của dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với diện tích 195,65ha. Trong đó, có 66 trường hợp bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

Ông Vũ Hoàng, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hữu Lũng cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án, chúng tôi đã quán triệt toàn thể cán bộ, công chức tham gia công tác GPMB phát huy tinh thần trách nhiệm, làm hết việc chứ không hết giờ, làm việc cả ngày nghỉ để bắt kịp các mốc tiến độ dự án. Đồng thời, huy động tối đa nhân lực tập trung tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với các hộ bị ảnh hưởng, nhất là các hộ bị thu hồi đất và nhà ở.

Bà Lý Thị Bé, thôn Tân Hoa, xã Hữu Lũng cho biết: Gia đình bị thu hồi hơn 10.300m2 đất gồm cả đất sản xuất và nhà ở để thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP giai đoạn 2. Được tuyên truyền, giải thích rõ ràng về các cơ chế chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gia đình đã nhất trí bàn giao toàn bộ mặt bằng để dự án sớm hoàn thành, giúp người dân có cơ hội được làm việc ngay tại quê hương.

Đến thời điểm này, xã Hữu Lũng đã phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Hữu Lũng kiểm đếm 435 trường hợp với diện tích 188,3ha, đạt 96,3% và phê duyệt phương án bồi thường với hơn 19ha (đã chi trả nhận bàn giao hơn 17ha). Đối với khoảng 7ha của giai đoạn 2 dự án chưa hoàn thành kiểm đếm, xã đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành công tác trên vào tháng 10/2026. Từ đó, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo kế hoạch.

Còn tại xã Tuấn Sơn, hiện tại, công tác kiểm đếm đã hoàn thành trên diện tích 60,5ha. Đồng thời, UBND xã đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với diện tích 18,3ha và bàn giao 15,45ha (đạt 84% diện tích đã phê duyệt). Hiện tại, xã đang tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ di chuyển hạ tầng kỹ thuật như đường điện 35KV, đường dây 0,4KV và các trạm BTS, đường dây viễn thông, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Bên cạnh đó, xã Tuấn Sơn đang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ và di chuyển 11 cột thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Hiện tại, UBND các xã Hữu Lũng và Tuấn Sơn đã ban hành 586 thông báo thu hồi đất với diện tích 255,7ha của giai đoạn 2 dự án Khu công nghiệp VSIP. Đồng thời, diện tích đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm đã đạt 243,52 ha tương ứng 95%. Bên cạnh đó, các đơn vị đã nhận bàn giao mặt bằng khoảng 32ha.

Ông Bùi Công Thăng, Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Hữu Lũng cho biết: Công tác GPMB giai đoạn 2 Khu công nghiệp VSIP có những thuận lợi nhất định so với giai đoạn 1. Theo đó, các khó khăn, vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ đều được tỉnh chỉ đạo tháo gỡ rất kịp thời. Mặt khác, người dân đã nắm tương đối rõ các quy định liên quan đến công tác GPMB và chấp hành rất tốt. Minh chứng là kết quả vận động di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi dự án, đến nay công tác trên đã hoàn thành đối với 283/333 ngôi mộ.

Theo đại diện Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Hữu Lũng, khó khăn lớn nhất đối với việc GPMB giai đoạn 2 dự án là xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với một số thửa đất. Do đó, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác phụ trách với 12 thành viên nắm vững chuyên môn về các lĩnh vực liên quan đến GPMB. Từ đó, khẩn trương phối hợp với chính quyền các xã rà soát, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập tài sản... Từ đó, có đầy đủ cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Hiện tại, khối lượng cần GPMB của dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn còn rất lớn. Do vậy, UBND các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn cùng các đơn vị liên quan đang tập trung tối đa nhân lực, làm việc cả ngày nghỉ để thúc đẩy tiến độ GPMB dự án. Qua đó, góp phần sớm tạo mặt bằng sạch để nhà đầu tư thuận lợi triển khai hạ tầng kỹ thuật và giúp dự án sớm hoàn thành, đóng góp cho kinh tế - xã hội địa phương.