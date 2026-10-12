Nhiều kiến nghị từ thực tiễn trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 17-10, xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.

Trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được văn bản trả lời đối với 28/28 kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ nhất; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri, với 1.011 cử tri tham dự và 48 lượt phát biểu. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực đất đai, giao thông, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, giáo dục, y tế và hạ tầng cơ sở.

Đại biểu dự Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2026–2031 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã hoàn thành 5 cuộc giám sát chuyên đề. Qua giám sát, HĐND tỉnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế nhà đầu tư ứng trước kinh phí thực hiện dự án tái định cư; điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ để tăng nguồn lực bảo trì cho địa phương; hướng dẫn việc bố trí, phân công nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp một số kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy và điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; trong đó có đề xuất nghiên cứu cơ chế linh hoạt khi điều chỉnh địa giới hành chính mang tính kỹ thuật, bố trí người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố phù hợp với quy mô và khối lượng công việc. Báo cáo cũng đề cập việc xem xét cơ chế nguồn thu từ đất nhằm bảo đảm thêm nguồn lực cho địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh, cử tri và nhân dân ghi nhận các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như công tác bảo đảm an sinh. Đồng thời, bày tỏ băn khoăn về chi phí liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư; đời sống, việc làm; y tế, giáo dục và an ninh trật tự.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phân loại kiến nghị theo thẩm quyền, bổ sung căn cứ, số liệu và đánh giá tác động.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu các nội dung để phục vụ hoạt động thảo luận, chất vấn, xây dựng pháp luật và các nội dung khác tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.