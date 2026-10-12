Hà Nội phủ xanh các công trình giao thông

Tại đường Nguyễn Trãi, đoạn đối diện khu đô thị Royal City, công nhân đang khẩn trương lắp đặt hệ giàn thép và bổ sung cây xanh quanh 3 trụ đường sắt trên cao. Các chậu cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và cây sử quân tử được bố trí trên hệ giá đỡ, tạo nền xanh cho những khối bê tông giữa tuyến đường đông đúc.

Công nhân lắp đặt hệ giàn thép, bổ sung cây xanh quanh các trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Hệ thống giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu bê tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được tính toán để cây sinh trưởng, đồng thời thuận tiện kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình.

Theo phương án thí điểm của Sở Xây dựng Hà Nội, ngoài 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, cây xanh còn được bổ sung tại hầm chui đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, cầu vượt đường Lê Văn Lương - Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt trên các đường Lê Thánh Tông, đường Trần Phú, số 69 đường Lý Thường Kiệt.

Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại cầu vượt đường Lê Văn Lương - Láng Hạ, những hàng trúc được trồng dọc hai bên mái taluy, khu vực chân tường sát phần đường xe chạy và hệ thống thoát nước. Cây được bố trí thành từng khoang, phù hợp với hình dáng công trình, tạo sự gọn gàng, đồng bộ cho không gian dưới chân cầu. Những diện tích cây trồng cũ cũng được cải tạo, thay thế bằng các hàng cây mới.

Cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử được lựa chọn để tạo mảng xanh quanh trụ đường sắt trên cao. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trong khi đó, tại hầm chui đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, các chậu cây dự kiến được bố trí thành cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can trên chiều dài khoảng 300m. Các loại cây có khả năng phát triển rủ xuống mặt trong thành hầm sẽ tạo thành dải xanh liên tục, góp phần làm dịu không gian bê tông.

Thực tế, việc đưa cây xanh vào các công trình giao thông đã được triển khai tại một số vị trí ở Hà Nội. Tại hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, những dây cúc tần Ấn Độ được trồng từ nhiều năm trước, rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn xanh ở cửa ngõ phía Tây thành phố.

Theo Đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước” vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 12.100ha cây xanh, gồm 8.600ha cây xanh công cộng đô thị, 1.550ha cây xanh sử dụng hạn chế và 1.950ha cây xanh chuyên dụng. Chỉ tiêu cây xanh đô thị phấn đấu đạt hơn 10m²/người. Bên cạnh tổ chức lại hệ thống cây xanh đường phố, đề án định hướng phát triển công viên, vườn hoa và mặt nước, gắn với quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và tầm nhìn dài hạn. Đường phố, vỉa hè và dải phân cách có thể bố trí thêm cây bụi, thảm cỏ, hoa trang trí theo từng tầng, nhưng không làm mất đặc trưng của cây chủ đạo. Tại quảng trường, nút giao lớn và công viên, thành phố cho phép đa dạng hóa các loài cây để tạo điểm nhấn cảnh quan, trên cơ sở thiết kế được phê duyệt.

Những hàng trúc được bố trí dọc chân cầu vượt đường Lê Văn Lương - Láng Hạ, góp phần cải thiện cảnh quan khu vực. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Hầm chui đường Lê Văn Lương - Tố Hữu là một trong những vị trí được lựa chọn để thí điểm bổ sung cây xanh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Những dây cúc tần Ấn Độ được trồng từ nhiều năm trước, rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn xanh ở cửa ngõ phía Tây TP Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG