UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước.

Theo đề án, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Việc trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, cắt tỉa và quản lý.

Để khắc phục, thành phố đề xuất tiêu chí danh mục cây xanh bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại cây trên một tuyến phố nhằm tăng tính đồng bộ, thẩm mỹ và thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu, du trì.

Nguyên tắc lựa chọn cây chủ đạo theo tuyến được xác định mỗi tuyến phố/đường xác định một loài cây chủ đạo, một bản sắc cảnh quan (trong trường hợp đặc thù có thể tối đa 2 loài), thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán cây và nhịp trồng.

Cây chủ đạo đóng vai trò nhận diện cảnh quan của tuyến phố, tạo hình ảnh liên tục, rõ ràng và dễ ghi nhớ.

Hà Nội định hướng mỗi tuyến phố trồng một loài cây đặc trưng.

Nguyên tắc hạn chế trồng xen nhiều loài cây bóng mát khác nhau trên cùng một tuyến phố.

Đề án yêu cầu không bổ sung tùy tiện các loài cây ngoài danh mục đã được xác định cho tuyến phố, trừ các trường hợp đặc biệt được cơ quan chuyên môn chấp thuận.

Trên một tuyến phố, cây xanh được tổ chức theo cấu trúc tầng bậc thống nhất: tầng cao là cây bóng mát chủ đạo còn tầng trung và thấp là cây bụi, thảm cỏ, cây trang trí bổ trợ.

Đề án cũng chia các tuyến phố chính ở khu vực trung tâm Hà Nội thành 6 nhóm cảnh quan, với định hướng lựa chọn cây cụ thể.

Nhóm phố ký ức tại khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm ưu tiên duy trì những hàng cây lâu năm như sấu, nhội, thàn mát, quếch và sao đen.

Phố Phan Đình Phùng tiếp tục giữ hàng sấu từ Mai Xuân Thưởng đến Cửa Bắc, hàng nhội từ Cửa Bắc đến Hàng Đậu. Dưới gốc cây có thể bổ sung cỏ nhung, lài tây, nguyệt quế để tăng diện tích xanh.

Phố Hoàng Diệu định hướng sử dụng quếch và thàn mát làm cây chủ đạo, kết hợp cây sang, chuông vàng cùng các loại hoa ở dải phân cách. Phố Điện Biên Phủ lựa chọn cây sang, sao đen, bổ sung hoa thời vụ và cây bụi thấp để tạo cảnh quan trang trọng quanh khu di tích.

Nhóm tuyến hồ xanh di sản gồm các tuyến Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng quanh Hồ Gươm, được định hướng sử dụng lộc vừng, sấu, bằng lăng, kết hợp cây leo, hoa theo mùa và cây cảnh thấp.

Đường Thanh Niên, nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, tiếp tục sử dụng phượng và ban trắng làm cây chủ đạo. Dải phân cách có thể trồng thêm tường vi, mai hoa đăng và hoa trang trí, tạo cảnh quan nhiều tầng nhưng vẫn giữ không gian thoáng ven hồ.

Nhóm tuyến chính trị - nghi lễ tập trung ở khu vực Ba Đình, ưu tiên cây có hình dáng cân đối, tạo cảnh quan trang nghiêm.

Đường Hùng Vương sử dụng dầu rái làm cây chủ đạo, kết hợp thảm cỏ nhung. Đường Hoàng Văn Thụ lựa chọn cây sang, bổ sung lài tây, nguyệt quế, ngâu, bạch trinh. Đường Nguyễn Tri Phương tiếp tục trồng sấu trên vỉa hè, kết hợp cây sang và chuông vàng ở dải phân cách.

Nhóm tuyến văn hóa - cư trú nội đô ưu tiên giữ các loài cây đã trở thành đặc trưng của từng con phố.

Phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng duy trì sấu, nhội, kết hợp cây bụi và hoa thấp. Phố Nguyễn Du được định hướng sử dụng hoa sữa làm cây chủ đạo. Phố Quán Sứ lựa chọn sấu và bằng lăng, kết hợp cây bụi thấp quanh gốc.

Nhóm tuyến thương mại - dịch vụ gồm các phố Bà Triệu, Phố Huế, Cầu Giấy và Xuân Thủy. Trong đó, các loài cây được định hướng sử dụng trên Bà Triệu và Phố Huế gồm sấu, lộc vừng, lát hoa. Bồn cây có thể trồng thêm chuỗi ngọc, bạch trinh để tạo mảng xanh tầng thấp.

Trên trục Cầu Giấy - Xuân Thủy, nơi có đường sắt đô thị trên cao, thành phố định hướng trồng bàng lá nhỏ và bằng lăng. Dải phân cách kết hợp cau bụi, huỳnh liên, hoa thời vụ nhằm giảm cảm giác khô cứng của các công trình bê tông.

Nhóm trục giao thông lớn và cửa ngõ ưu tiên cây che bóng tốt, chịu được điều kiện môi trường và tạo cảnh quan trên các tuyến đường dài.

Đường Võ Chí Công và Võ Nguyên Giáp được định hướng trồng giáng hương, long não, dầu rái. Dải phân cách kết hợp kèn hồng, chuông vàng, chà là, ban trắng, tạo những dải cây có hoa trên tuyến kết nối sân bay Nội Bài với trung tâm thành phố.

Đại lộ Thăng Long sử dụng cây sang, lát hoa, xoài trên vỉa hè; kết hợp cọ dầu, phong linh, chà là ở dải phân cách.

Đường Nguyễn Trãi được định hướng thay thế cây hiện có bằng giáng hương để tăng bóng mát, cải thiện cảnh quan, đồng thời bổ sung cây bụi dưới chân đường sắt trên cao. Tuy nhiên, đề án chưa nêu cụ thể số lượng cây cần thay thế, phạm vi và thời gian thực hiện.