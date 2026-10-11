Lãnh đạo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã đưa ra một tuyên bố chính thức liên quan đến thông tin đang lan truyền trên các phương tiện truyền thông về khả năng phong tỏa vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga ở biển Baltic.

NATO nhấn mạnh rằng bản kế hoạch giả định nhằm bao vây khu vực này là không có cơ sở trong thực tế. Tờ báo uy tín La Repubblica của Ý, trích dẫn tuyên bố chính thức từ Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Liên minh khẳng định ý tưởng nói trên hoàn toàn bị loại trừ.

Người đứng đầu Ủy ban liên quan - ông Giuseppe Cavo Dragone nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo buộc nào về bản kế hoạch như vậy đối với Nga đều dựa trên một kịch bản không có thật.

Nhưng cần lưu ý, vấn đề vận tải và khả năng tiếp cận chiến lược đối với Kaliningrad ngày càng trở nên cấp bách hơn với các quốc gia phương Tây trong bối cảnh quân sự hóa quy mô lớn khu vực Baltic.

Trước đây nhiều thành viên NATO đã áp đặt những lệnh trừng phạt kinh tế và vận tải nghiêm ngặt, buộc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải Nga phải hoàn toàn chuyển hướng hậu cần sang tuyến đường biển và đường hàng không.

Giới chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực thực sự nào của lực lượng hải quân phương Tây nhằm phong tỏa khu vực Kaliningrad sẽ bị coi là hành động gây hấn trực tiếp.

Để bảo vệ lãnh thổ hải ngoại, một nhóm tác chiến hùng mạnh đã được triển khai tại Kaliningrad, bao gồm các tổ hợp phòng không hiện đại, hệ thống tên lửa bờ biển Bastion-P và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Giới chuyên gia nhận định rằng tuyên bố của vị tướng cấp cao NATO chính là nhằm mục đích tạm thời xoa dịu căng thẳng địa chính trị ở châu Âu.

Tuy nhiên các cuộc tập trận đang diễn ra của liên minh ở Biển Baltic và những động thái sẵn sàng phong tỏa đòi hỏi Nga phải duy trì một tuyến phòng thủ nhiều lớp trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu liên tục, để ngăn chặn bất kỳ hành động bất ngờ nào từ phía NATO.

Một vấn đề nữa cần lưu ý đó là Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông không coi trọng lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga liên quan đến tình hình xung quanh khu vực Kaliningrad.

Ông Rutte từng phát biểu điều này bên lề Hội nghị thượng đỉnh Quốc phòng & Không gian Euronews 2026 diễn ra tại Brussels vào ngày 30/9, ấn phẩm Suspilne đưa tin.

Các nhà báo đã hỏi rằng liệu Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia NATO nếu Liên minh này cố gắng cô lập Kaliningrad hay không thì ông Rutte đáp lại "Tôi không quá coi trọng chuyện đó".

Theo Tổng thư ký NATO, Tổng thống Vladimir Putin hiểu rằng Nga sẽ không thể đánh bại Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương trong một cuộc xung đột trực tiếp.

Ông Rutte cũng cho biết NATO đã đáp trả các mối đe dọa từ Nga. Liên minh nhấn mạnh tính chất phòng thủ của mình và kêu gọi Moskva ngừng tạo ra mối đe dọa hạt nhân và chiến tranh chống lại Ukraine.

Thông qua động thái trên, việc đi tới kết luận khi Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân đã buộc NATO phải xuống thang có vẻ quá vội vàng và cần thêm thời gian để có cái nhìn chính xác hơn.