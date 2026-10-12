Nhu cầu đá xây dựng có thể lên 6,56 triệu m³/năm, Quảng Trị tính cách nào?

Ngày 12/10, Sở Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết qua rà soát, toàn tỉnh có 224 khu vực mỏ đá xây dựng và đất san lấp, tổng diện tích gần 3.492ha, với tài nguyên dự báo hơn 1.281 triệu m³.

Hoạt động khai thác đá tại các mỏ góp phần cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh Hoàng Phúc.

Trong đó, 62 mỏ đá xây dựng đã được cấp phép và một giấy phép thu hồi đá, với tổng công suất khai thác, thu hồi khoảng 5,76 triệu m³/năm.

Đối với đất san lấp, tỉnh có 20 mỏ và 8 mỏ được khai thác đất san lấp đi kèm, tổng công suất khoảng 3,62 triệu m³/năm. Ngoài ra, 30 giấy phép, bản xác nhận thu hồi khoáng sản cho phép thu hồi khoảng 13 triệu m³ đất san lấp.

Theo Sở Công thương Quảng Trị, nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn dự kiến tiếp tục tăng theo tiến độ triển khai các dự án. Năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 1,76 triệu m³, đất san lấp khoảng 4,77 triệu m³. Năm 2027, nhu cầu đá dự kiến tăng lên 3,29 triệu m³, trong khi đất san lấp cần khoảng 4,58 triệu m³.

Đáng chú ý, giai đoạn 2028 - 2030, nhu cầu đá xây dựng có thể đạt 6,4-6,56 triệu m³/năm, vượt tổng công suất khai thác và thu hồi đá hiện được cấp phép.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đơn vị hiện quản lý 32 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm tại các công trình giao thông cần khoảng 1 triệu m³ đất đắp, 600.000m³ đá và 200.000m³ cát.

Nhu cầu đá xây dựng dự báo tăng mạnh trong những năm tới, đặt ra yêu cầu nâng công suất các mỏ đủ điều kiện và bổ sung nguồn cung. Ảnh Hoàng Phúc.

Theo thông tin rà soát của tỉnh Quảng Trị, tại một số công trình, nguồn vật liệu thực tế chưa đáp ứng kịp nhu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thành dự án. Khả năng cung ứng không chỉ phụ thuộc vào tổng công suất được cấp phép mà còn liên quan đến sản lượng khai thác thực tế, chất lượng vật liệu, cự ly vận chuyển và khả năng huy động theo tiến độ từng công trình.

Bên cạnh nguy cơ thiếu nguồn cung cục bộ, biến động giá vật liệu cũng làm tăng chi phí của chủ đầu tư và nhà thầu. Có thời điểm, giá cát hạt mịn tại một số mỏ tăng từ 42% đến hơn 147%, trong khi giá đá xây dựng tăng bình quân 12-47%.

Trước nhu cầu vật liệu ngày càng tăng, Quảng Trị đang rà soát công suất khai thác tại các mỏ, đối chiếu khả năng cung ứng với nhu cầu thực tế để có phương án bổ sung nguồn cung.

Hoạt động khai thác, cung ứng đá xây dựng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng. Ảnh Hoàng Phúc

Theo Sở Công thương Quảng Trị, đến nay, có 12 đơn vị đăng ký nâng tổng công suất khai thác thêm 798.400m³/năm. Trong đó, Công ty TNHH MTV Tràng An đề xuất nâng công suất khai thác đá lên 113.000m³/năm; Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 405 đăng ký tăng thêm 50.000m³ đá/năm.

Cùng với việc xem xét nâng công suất các mỏ đủ điều kiện, tỉnh Quảng Trị đang triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản để mở thêm nguồn khai thác mới theo quy định.

Mới đây, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị Sở Công thương chủ trì rà soát, làm rõ quy trình, công suất khai thác và các điều kiện để xem xét việc mở rộng các mỏ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu rà soát hồ sơ của các doanh nghiệp đang khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng vật liệu của các ban quản lý dự án, cơ quan chức năng đánh giá khả năng khai thác, cung ứng của từng doanh nghiệp, từ đó đề xuất phương án tháo gỡ phù hợp.

Ông Bùi Hoàng Phương đồng thời đề nghị các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng phát huy tinh thần đồng hành cùng địa phương, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết: Sở sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Việc rà soát, xem xét nâng công suất các mỏ đủ điều kiện và tìm kiếm nguồn khai thác mới được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng cung ứng vật liệu, đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng trên địa bàn.

Theo ông Hoè, với 12 đơn vị đã đăng ký nâng công suất, tỉnh Quảng Trị đang từng bước tìm thêm dư địa nguồn cung. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp này sẽ phụ thuộc vào việc thẩm định điều kiện thực tế, khả năng đưa sản lượng bổ sung ra thị trường và đáp ứng đúng tiến độ các công trình, dự án.