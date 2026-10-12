Vận động di dời 29 trường hợp thuê đất tại bãi tắm Nhật Lệ 2

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.Tr

Khu vực 29 nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2 được bố trí để các hộ kinh doanh từ năm 2007. Trong quá trình sử dụng, các cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thủ tục thuê đất có thời hạn để các hộ ổn định hoạt động kinh doanh. Đến ngày 31/12/2025, thời hạn sử dụng đất theo hồ sơ cho thuê đã kết thúc và không được gia hạn sử dụng đất do không còn phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 330/KL-TTCP, ngày 22/6/2026 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 3945/KH-UBND, ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh, UBND phường Đồng Hới có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm tiến độ được UBND tỉnh giao.

Việc thu hồi đất nhằm tạo điều kiện triển khai quy hoạch, chỉnh trang khu vực bãi biển Nhật Lệ và không gian hai bên đường Trương Pháp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy lợi thế cảnh quan ven biển, phát triển du lịch và không gian công cộng, trước mắt chuẩn bị các điều kiện phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2027.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị và các hộ kinh doanh liên quan tham dự hội nghị - Ảnh: H.Tr

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến thời gian bàn giao mặt bằng; việc xử lý gia hạn sau khi hết hợp đồng cho thuê đất; hỗ trợ kinh phí; bố trí địa điểm kinh doanh mới, tạo việc làm, bảo đảm sinh kế cho các hộ kinh doanh…

Sau khi đại diện các ngành, đơn vị liên quan làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, lãnh đạo UBND phường Đồng Hới đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ với những tác động của việc thu hồi đất đối với hoạt động kinh doanh, việc làm và thu nhập của các hộ; đồng thời khẳng định, việc thu hồi đất đối với 29 nhà hàng tại bãi tắm Nhật Lệ 2 là nhiệm vụ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, mong muốn các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và phối hợp thực hiện chủ trương thu hồi đất, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan ven biển Nhật Lệ.

Hộ kinh doanh nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: H.Tr

Trên cơ sở đó, yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành thông báo của UBND phường về thu hồi đất, chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng theo yêu cầu trước ngày 16/10; bảo đảm kỷ cương pháp luật, tiến độ công việc và lợi ích chung của cộng đồng. Tùy vào tình hình thực tế, địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí di dời, tháo dỡ công trình đối với các hộ kinh doanh.

Đối với các trường hợp không chấp hành, phường sẽ thực hiện các biện pháp thu hồi đất theo đúng trình tự, trong đó có cưỡng chế thu hồi đất; xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.