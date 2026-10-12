Bán lẻ Hà Nội dịch chuyển theo sự hình thành của các cộng đồng dân cư mới

Một trong các khu trung tâm mua sắm cao cấp mới ở Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Điều này mở ra thêm cơ hội cho các thương hiệu, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong việc lựa chọn địa điểm và xây dựng mô hình bán lẻ phù hợp với từng khu vực.

Thu nhập tăng mở rộng dư địa cho tiêu dùng

Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng đáng chú ý của ngành bán lẻ, được hỗ trợ bởi dân số trẻ, quá trình đô thị hóa và thu nhập hộ gia đình gia tăng. Trong bức tranh này, Việt Nam nổi bật với triển vọng tăng trưởng thu nhập tích cực.

Theo Savills, thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng kép 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2036. Sự cải thiện về thu nhập tạo thêm dư địa cho tiêu dùng và mở rộng thị trường đối với các thương hiệu bán lẻ. Xu hướng này cũng được phản ánh qua hoạt động tiêu dùng hiện tại.

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tám tháng năm 2026 đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4%, còn doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,1%.

Bên cạnh quy mô tiêu dùng, sự thay đổi trong phân bố dân cư tại các đô thị lớn cũng đang tạo ra những khu vực nhu cầu mới. Khi người dân sinh sống, làm việc và sử dụng dịch vụ tại nhiều khu vực hơn, cơ hội bán lẻ không còn giới hạn tại các điểm đến trung tâm truyền thống.

Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển đa trung tâm

Tại Hà Nội, thị trường bán lẻ hiện đại tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Theo Savills, trong quý II/2026, tổng nguồn cung đạt khoảng 1,7 triệu m², công suất toàn thị trường đạt 89%, trong khi giá thuê gộp tầng trệt tăng 3% theo năm.

Khu vực trung tâm vẫn giữ vai trò quan trọng, đặc biệt đối với các thương hiệu cao cấp và những điểm đến đã có nhận diện. Tuy nhiên, cùng với quá trình mở rộng đô thị và phát triển hạ tầng, các khu đô thị mới đang tạo ra những cộng đồng dân cư có quy mô và nhu cầu tiêu dùng riêng.

Sự hiện diện đồng thời của nhà ở, văn phòng, trường học, dịch vụ và cộng đồng quốc tế tại một số khu vực cũng tạo điều kiện cho nhiều mô hình bán lẻ phát triển gần hơn với nơi khách hàng sinh sống và làm việc. Điều này khiến bài toán lựa chọn địa điểm dần chuyển từ việc chỉ đánh giá lượng khách qua lại sang hiểu rõ ai là người tạo nên lượng khách đó và nhu cầu của họ là gì.

Ông William Gramond, Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội, nhận định: Các dự án cần cân nhắc kỹ hơn về cơ cấu khách thuê, cách xây dựng điểm đến, không gian công cộng và trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều trung tâm thương mại đầu tư vào tái định vị và làm mới thương hiệu nhằm tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn.

Điểm đến bán lẻ hình thành quanh cộng đồng mới

Trong quá trình phát triển đa trung tâm của Hà Nội, Starlake tây Hồ Tây là một ví dụ về khu vực đang hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ nhu cầu bán lẻ. Sự kết hợp giữa cư dân, văn phòng, trường học, dịch vụ và cộng đồng quốc tế tạo ra nhu cầu đa dạng, từ ăn uống, mua sắm hằng ngày đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí.

Với các chủ đầu tư và thương hiệu, tiềm năng của một địa điểm vì thế không chỉ nằm ở quy mô dân cư hay lượng khách qua lại mà còn ở việc hiểu nhu cầu của cộng đồng chung quanh để xây dựng cơ cấu bán lẻ phù hợp.