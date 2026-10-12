Phấn đấu hoàn thành Khu tái định cư xóm Trạng cuối năm 2026

Nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ Khu tái định cư xóm Trạng.

Khởi công từ tháng 5 năm 2025, đến nay, công trình đạt khoảng 70% khối lượng công việc theo kế hoạch.

Trong đó, hạng mục kè đá, hoàn trả mương thủy lợi đã hoàn thành; hệ thống thoát nước đạt 85%, cấp điện và cấp nước sạch đạt 80%. Các hạng mục vỉa hè, móng đường và xử lý nước thải đang tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, tuyến đường số 2 còn vướng một phần mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Các đơn vị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm nơi ở ổn định cho khoảng 100 hộ dân thuộc diện tái định cư; đồng thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công dự án liên quan.