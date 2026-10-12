Điều kiện căn hộ tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được cấp sổ

Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Tại dự thảo nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, thành phố Hà Nội đề xuất quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng - PV) cho người mua nhà.

12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Nhiều chung cư vi phạm về ở sau 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Những vi phạm gồm xây dựng sai quy hoạch, giấy phép; tăng diện tích sàn, số tầng và số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng. Tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án là 6.759, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Báo cáo đánh giá tác động của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, một số căn hộ tại VP3, VP5, CT6 Kiến Hưng và CT5 Tân Triều đã được cấp giấy chứng nhận, trong khi các dự án như VP6, tổ hợp chung cư Linh Đàm chưa được cấp sổ.

Dự thảo nghị quyết quy định rõ về việc cấp giấy chứng nhận cho căn hộ thuộc nhóm tồn tại của các dự án. Theo đó, sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gồm khoản lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm và nghĩa vụ tài chính về đất đai, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế cho phép người mua nhà trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trong trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng không hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Khi đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Hàng nghìn căn hộ chờ gỡ vướng

Trong số các dự án thuộc diện xem xét, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) là trường hợp có quy mô lớn, với nhiều vi phạm về quy hoạch và xây dựng. Dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt).

Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà thuộc tổ hợp HH Linh Đàm lên tới khoảng 9.000 căn, với dân số khoảng 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng khiến người dân bức xúc.

Nhiều cư dân lo lắng khi chưa biết căn hộ được tồn tại hay thuộc diện di dời.

Tại chung cư VP6 Linh Đàm tăng từ 25 lên 37 tầng, số căn hộ từ 138 lên tới 840 căn, vượt 702 căn. Những vi phạm này cũng khiến cư dân tại đây về ở cả chục năm cũng chưa được cấp sổ hồng...

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiều người dân tại đây lo lắng khi chưa biết căn hộ được tồn tại hay thuộc diện di dời.

Anh Nguyễn Trọng (cư dân HH4C thuộc tổ hợp chung cư Linh Đàm) cho biết, hiện chúng tôi chưa biết tổ hợp chung cư HH thuộc nhóm nào. Vì vậy rất mong các cơ quan chính quyền sớm có phân loại và ra quyết định cuối cùng cho cư dân yên tâm sinh sống và làm việc đỡ hoang mang, lo lắng.

Trong khi đó, anh Phạm Văn Đức - Ban đại diện cư dân HH4B cho rằng, nếu chủ đầu tư có sai phạm thì việc xử lý trách nhiệm phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình xử lý cũng cần tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người đã mua nhà và sinh sống ổn định tại đây.

“Nguyện vọng chính đáng và duy nhất của người dân đã mua nhà ở HH là chính quyền thành phố tạo điều kiện cho người dân an yên sinh sống tại HH Linh Đàm, cấp sổ hồng cho người mua nhà. Với những sai phạm của chủ đầu tư thì phải hoàn thiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, khắc phục tồn đọng về hạ tầng trên cơ sở tối ưu không gian ở, sinh sống cho người dân”, anh Đức chia sẻ.

Cách tính giá đất, số lợi bất hợp pháp vì sai phạm Về nghĩa vụ tài chính, dự thảo nghị quyết quy định đối với những công trình được phép tồn tại, chủ đầu tư vẫn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp từ phần xây dựng vi phạm. Khoản tiền này được xác định dựa trên diện tích sàn xây dựng tăng thêm so với quy hoạch hoặc giấy phép, nhân với đơn giá xây dựng tại thời điểm công trình được đưa vào sử dụng thực tế và nhân 50%. Nghĩa vụ tài chính về đất đai được xác định theo giá đất tại bảng giá đất nhân với hệ số do UBND thành phố quy định tại thời điểm chấp thuận cho công trình tồn tại theo hiện trạng.