Hơn 1,5 ngàn căn nhà ở xã hội tại Phước An có giá bán 21,4 triệu đồng/m²

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội quy mô hơn 1,5 ngàn căn tại xã Phước An đang xây dựng. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, giá bán bình quân diện tích sử dụng thông thủy là 21 triệu 436 ngàn đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chi phí quản lý vận hành.

Dự án trên gồm 2 khối nhà cao 12 tầng, quy mô hơn 1,5 ngàn căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2,6 ngàn người. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng, khởi công vào tháng 1-2026, dự kiến block A hoàn thành và đưa vào sử dụng từ quý II-2027, toàn bộ dự án hoàn thành trong quý I-2028.

Mô hình Khu chung cư nhà ở xã hội trên khu đất 2,1ha tại xã Phước An. Ảnh: ĐVCC

Dự án hiện đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Công trình được định hướng trở thành khu nhà ở xã hội kiểu mẫu của thành phố, với giá thành hợp lý, chất lượng xây dựng tốt và hạ tầng đồng bộ. Khi hoàn thành, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn.