Phường Tây Hồ sắp xếp bộ máy, bổ sung 6 dự án vào kế hoạch đầu tư công

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai dự kỳ họp. Ảnh: Văn Tuyến.

Chủ tọa Kỳ họp thứ ba HĐND phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, kỳ họp thứ ba HĐND phường tập trung xem xét, quyết định các nội dung về: Thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; giao biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc UBND phường sau khi tổ chức lại; miễn nhiệm thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi tổ chức lại phòng chuyên môn theo quy định; điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; bổ sung danh mục, điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Tây Hồ.

Đây là những nội dung quan trọng để tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực của phường.

Bỏ phiếu các nội dung của kỳ họp. Ảnh: Văn Tuyến

Trên cơ sở đó, HĐND phường đã thông qua các nghị quyết về thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường; giao biên chế cho các phòng chuyên môn thuộc UBND phường sau khi tổ chức lại… Mô hình tổ chức mới được HĐND phường thông qua gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm tại các phòng, ban mới. Ảnh: Văn Tuyến

Việc phân định chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực hướng tới nâng cao tính chuyên môn hóa, tạo thuận lợi trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; bổ sung danh mục, điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Tây Hồ.

Theo đó, sau điều chỉnh, tổng số dự án trong kế hoạch tăng từ 104 lên 110 dự án, tổng kế hoạch vốn giữ nguyên 7.200 tỷ đồng.

Các đại biểu thống nhất trí cao các nội dung của kỳ họp. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với các dự án cấp thành phố, UBND phường đề nghị điều chỉnh, cập nhật tăng 2 dự án đã được thành phố bố trí bổ sung kế hoạch vốn, với số vốn 7.817 triệu đồng.

Đối với các dự án cấp phường, UBND phường đề xuất bổ sung 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, dự án cải tạo hệ thống phòng cháy và chữa cháy các trường học công lập trên địa bàn phường có tổng mức đầu tư dự kiến 10.488 tỷ đồng. Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tân, đền thần Tô Lịch tại ngõ 28 Võ Chí Công có tổng mức đầu tư dự kiến 30.483 tỷ đồng.

Hai dự án còn lại gồm tu bổ, tôn tạo Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Tây Hồ, với tổng mức đầu tư 19.789 tỷ đồng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại số 358, 360 Lạc Long Quân, với tổng mức đầu tư dự kiến 5.000 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND phường đề nghị cập nhật danh mục 6 dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở rà soát, cân đối và bố trí kế hoạch vốn phù hợp trong giai đoạn 2026-2030. Tổng nhu cầu vốn cần bố trí bổ sung trong giai đoạn 2026-2030 cho các dự án nêu trên là 66.983 triệu đồng.