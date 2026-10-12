Thường Tín cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Đại diện các cơ quan xã Thường Tín và người dân thôn Nguyễn Du phối hợp kiểm đếm tài sản, đất đai nằm trong phạm vi thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: PV

Kết quả tích cực

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn qua xã dài 3,6km, có diện tích 272.752m² đất nằm trong phạm vi dự án phải thu hồi, trong đó có 77.225,7m² đất ở liên quan 800 gia đình và 50 ngôi mộ. Do đó, địa phương xác định sớm tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích khi thực hiện dự án.

Qua đó, UBND xã đã thành lập các tổ công tác để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động 800 gia đình, cá nhân có đất ở, mộ chí và đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã hiểu được ý nghĩa công trình sẽ giúp cho việc giao thương hàng hóa, đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam thành phố.

Với phạm vi liên quan đến nhiều loại đất và hàng trăm hộ dân, do vậy xã Thường Tín đã sớm thống nhất chủ trương xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Thường Tín Lê Anh Tuấn, bắt đầu từ cuối tháng 3 đến tháng 5-2026, các cơ quan của xã đã vào cuộc tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động 800 gia đình, cá nhân ở 4 thôn: Trần Phú, Nguyễn Du, Văn Giáp, Thượng Đình có đất ở, đất nông nghiệp liên quan đến dự án với mong muốn các gia đình phối hợp triển khai.

Đồng thời, UBND xã thành lập 11 tổ kiểm đếm đất đai, tài sản để tiến hành các bước, như: Xác định phạm vi thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất, rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý từng trường hợp để quy chủ… có vai trò quan trọng làm cơ sở pháp lý cho bước tiếp theo khi tiến hành thu hồi đất theo quy định trước khi chi trả bồi thường GPMB.

Ông Nguyễn Quốc Lực, nhà số 274 phố Ga, thôn Nguyễn Du bộc bạch: "Mặc dù gia đình tôi đang kinh doanh ổn định ở ven Quốc lộ 1A, nhưng vì lợi ích đem lại cho địa phương và người dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa sau khi hoàn thành dự án, do đó, đầu tháng 9-2026, gia đình tôi đã phối hợp với tổ công tác của xã kiểm đếm đất đai, tài sản để hoàn thiện hồ sơ GPMB như các gia đình khác".

Nhiều gia đình ở xã Thường Tín nằm trong trong khu vực ảnh hưởng của dự án phối hợp thực hiện kiểm đếm tài sản GPMB. Ảnh:PV

Tiếp tục bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư

Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng chia sẻ, quá trình kiểm kê, kiểm đếm xác định các tổ công tác phải phân loại kỹ lưỡng từng nhóm đất để tổ chức công việc cho bảo đảm tính khoa học và thực tiễn khi hoàn thiện hồ sơ GPMB. Tính đến ngày 12-10-2026, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm 701/800 thửa đất ở cùng tài sản của các gia đình, đạt 87%.

Cùng với đó, ra thông báo thu hồi 26,41ha đất ở liên quan 694/800 hộ, 16 tổ chức, đạt 99% diện tích nằm trong phạm vi dự án. Đồng thời, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 16,43ha, đạt 63,24% liên quan đến 4 gia đình, 2 vườn hoa, 2 trụ sở làm việc cũ, hoàn thành di chuyển 25/50 ngôi mộ. Trước đó, tháng 7-2026, xã đã bàn giao 60.120m² mặt bằng cho chủ đầu tư thi công 1,65km tuyến dự án.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành cho biết, với phần diện tích còn lại chưa ban hành thông báo, hiện nay đang được xã tập trung xác định nguồn gốc, quy chủ nốt những thửa đất còn lại. Đồng thời, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, ban hành thông báo và quyết định thu hồi những thửa đất ở và đất nông nghiệp còn lại trong những ngày tới.

Việc cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản, đất đai và bàn giao sớm những vị trí đủ điều kiện cho chủ đầu tư thi công dự án cho thấy Thường Tín đang triển khai GPMB với quyết tâm hoàn thành theo hướng từng đoạn tuyến cụ thể, thay vì chờ toàn bộ phạm vi dự án hoàn tất mới thực hiện bàn giao mặt bằng.

Những phần diện tích có đủ cơ sở pháp lý, đủ điều kiện GPMB được tập trung hoàn thành trước, qua đó tạo thêm mặt bằng cho các bước triển khai tiếp theo của dự án. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay toàn bộ phạm vi GPMB dự án qua xã Thường Tín là rất lớn.

“Từ nay đến cuối tháng 10-2026, xã tập trung hoàn thiện hồ sơ những thửa đất nào còn vướng mắc nhằm bảo đảm chặt chẽ hồ sơ trước khi ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến đầu tháng 11-2026, xã bắt đầu tiến hành chi trả, bồi thường GPMB cho các gia đình, cá nhân…”, ông Đặng Văn Thành nhấn mạnh.