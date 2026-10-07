Tăng tốc chặng cuối năm

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương dự lễ động thổ dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1).

Quý III tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Điện Biên tăng 11,67%. Để hoàn thành mục tiêu năm tăng 11,02%, tỉnh phấn đấu quý IV tăng 13,97%. Đà khởi sắc của dịch vụ và việc đẩy nhanh tiến độ những công trình đủ điều kiện thi công có thể góp thêm động lực cho tăng trưởng quý IV.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 2/10, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu nâng hiệu quả tổ chức thực hiện: Từng công việc phải xác định cụ thể người phụ trách, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ. Về tăng trưởng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đổi mới cách làm, chú trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với đẩy nhanh các dự án đầu tư công, nhất là hạ tầng trọng điểm, cần tăng cường thu hút vốn ngoài ngân sách, FDI và nhà đầu tư có tiềm lực để mở rộng quy mô kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo UBND tỉnh, sở ngành, địa phương kiểm tra thực địa dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) tại xã Mường Lạn.

Trong điều hành những tháng cuối năm, ngày 6/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 8888/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Kết luận 121-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch cập nhật mục tiêu tăng trưởng từng ngành, đồng thời yêu cầu làm rõ nguyên nhân công việc chậm tiến độ, trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

Dịch vụ còn dư địa tăng trưởng

Dịch vụ đang có đà để khai thác thêm nhu cầu thị trường. Quý III khu vực này tăng 11,54%; lưu trú, ăn uống tăng 15,34%, vận tải, kho bãi tăng 14,91%. Những hoạt động gắn với đi lại, giao thương và tiêu dùng cùng khởi sắc. Chuỗi sự kiện cuối năm là phần dư địa tỉnh có thể tận dụng để phấn đấu dịch vụ tăng 16,37% trong quý IV.

Chủ thể hoạt động dịch vụ giới thiệu ẩm thực địa phương tại Chợ du lịch Mường Thanh.

Theo kế hoạch, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên diễn ra từ 17 - 22/10; Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế vào ngày 19/10, kết nối Điện Biên với Vân Nam (Trung Quốc), Luông Pha Băng (Lào) đến nay đã có 96 đơn vị đăng ký với 186 gian hàng. Lưu trú, vận tải, ăn uống có thể chủ động kết nối phục vụ các đoàn khách; doanh nghiệp có thêm dịp giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác. Nhu cầu đón khách còn đến từ các hoạt động văn hóa, thể thao. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra từ 9 - 11/10, quy tụ 11 tỉnh tham gia. Dịp cuối năm 2026 có Giải Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 mang chủ đề “Bản hùng ca huyền thoại”… Chuỗi hoạt động này được kỳ vọng hỗ trợ tăng doanh thu cho lưu trú, ăn uống, vận tải và bán lẻ. Khi việc tham dự sự kiện được kết hợp thuận tiện với tham quan, trải nghiệm văn hóa và mua sắm, khách có thêm lựa chọn để kéo dài thời gian lưu trú, sử dụng nhiều dịch vụ. Với doanh nghiệp địa phương, đây còn là dịp giới thiệu sản phẩm, tìm đối tác và mở rộng thị trường. Những cơ hội ấy có thể góp thêm động lực cho dịch vụ trong chặng cuối năm và những tháng tiếp theo.

Festival đường phố tại phường Điện Biên Phủ.

Tuy vậy, để cơ hội chuyển thành kết quả kinh doanh, khâu tổ chức thực hiện cần được thúc đẩy quyết liệt. Cơ quan phụ trách phải bám sát tiến độ chuẩn bị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; doanh nghiệp chủ động phối hợp đón khách và cung ứng dịch vụ. Yêu cầu của tỉnh về chương trình du lịch có giá bán, lịch phục vụ cụ thể vì thế cần sớm được đưa vào thực tế, giúp khách thuận tiện lựa chọn và đặt dịch vụ. Kết quả thực hiện có thể được nhìn rõ hơn qua doanh thu, số đêm lưu trú và những quan hệ kinh doanh tiếp tục được duy trì sau sự kiện.

Đưa vốn vào công trình

Yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thể hiện cụ thể ở từng dự án, công trình. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 1/10, giải ngân đến 30/9 ước đạt hơn 3.400 tỉ đồng, bằng 68,87% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. 9 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đã được đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026 - 2027; 5 trường còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2026.

Để xây dựng đạt mục tiêu quý IV tăng 16,17%, vốn cần đi cùng mặt bằng và điều kiện thi công. UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang nơi còn khả năng thực hiện. Giải pháp này có ý nghĩa khi vốn đến đúng dự án đủ hồ sơ, mặt bằng và năng lực thi công. Tiến độ giải ngân vì thế cần đi cùng khối lượng thực hiện.

Những khâu chuẩn bị ấy đang được rà soát ở cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1. Cuối tháng 9 đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã kiểm tra dự án ở Mường Phăng; kiểm tra nút giao, bãi đổ thải tại Mường Thanh, Điện Biên Phủ; rà soát điểm tái định cư, hạng mục di chuyển đường điện 110kV ở Mường Lạn; khảo sát nút giao IC2, mỏ đá tại Mường Ảng. Kế hoạch quý IV đặt mốc phấn đấu khởi công dự án thành phần 1 trước ngày 20/10, thành phần 2 trước ngày 5/12. Bám tiến độ từ đầu tạo điều kiện triển khai thuận lợi; đóng góp vào tăng trưởng năm được xác lập từ khối lượng thực hiện.

Phối cảnh cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, nút giao xã Mường Ảng.

Chuẩn bị sức bật mới

Cùng với các dự án hạ tầng giao thông, Điện Biên chuẩn bị thêm không gian cho sản xuất công nghiệp. Khu công nghiệp Thanh An rộng khoảng 107ha đang được lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Khi mặt bằng và hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ, địa phương có thêm điều kiện tiếp nhận dự án, thu hút doanh nghiệp và mở rộng năng lực sản xuất. Việc thúc đẩy các bước chuẩn bị từ lúc này vì thế có ý nghĩa với cả những năm tiếp theo.

Phối cảnh Khu công nghiệp Thanh An.

Cơ hội bổ sung nguồn lực còn đến từ các dự án đầu tư mới. Trong 8 tháng năm 2026, Điện Biên có 23 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 52.200 tỉ đồng. Tỉnh lần đầu thu hút 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỉ đồng, gồm Nhà máy điện gió Điện Biên Đông (giai đoạn 1), Nhà máy điện gió Mường Ảng và Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ. Công việc tiếp theo là hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để các dự án sớm được triển khai. Quá trình xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động có thể bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho địa phương.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2026 vì thế cũng gắn với việc chuẩn bị nền tảng cho những năm tiếp theo. Việc theo dõi tiến độ hằng tuần, yêu cầu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công hằng ngày từ 1/11, tạo điều kiện để tỉnh nhận diện và xử lý kịp thời những công việc chậm. Từ chỉ đạo của người đứng đầu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến điều hành của UBND tỉnh, sự quyết liệt cần được nối tiếp bằng việc tháo gỡ vướng mắc, đưa vốn vào công trình và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án. Những chuyển biến ấy khi đem lại thêm cơ hội kinh doanh, việc làm và thu nhập sẽ từng bước bồi đắp nền tảng để Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình ở miền Bắc.

Đích đến cuối năm 2026:

- GRDP năm 2026 phấn đấu đạt 33.841,29 tỉ đồng theo giá so sánh năm 2020, tăng 11,02%.

- Quý IV phấn đấu tăng GRDP 13,97%; dịch vụ tăng 16,37%; xây dựng tăng 16,17%.

- Giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao, bao gồm vốn kéo dài.

Nguồn: Kế hoạch 8888/KH-UBND ngày 6/10/2026 của UBND tỉnh Điện Biên