EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Sefcovic sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào vào ngày 8/10 và 9/10, sau 3 tháng thảo luận về thâm hụt thương mại hàng hóa của EU ở mức hơn 1 tỷ euro (1,12 tỷ USD) mỗi ngày, cùng các biện pháp hạn chế của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác.

Ông Sefcovic cho biết ông muốn có kết quả cụ thể trong tháng 10, cùng một hình thức cam kết có thể trình lên các nhà lãnh đạo EU, dự kiến nhóm họp vào ngày 15-16/10. Vấn đề quan hệ thương mại với Trung Quốc sẽ là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị này.

Hồi tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết tình trạng mất cân bằng thương mại đã đạt điểm tới hạn. Bà nhấn mạnh châu Âu sẽ sử dụng mọi công cụ có trong tay để tái cân bằng mối quan hệ.

Giới chức thương mại EU muốn Trung Quốc thực hiện các biện pháp mở cửa thị trường hơn nữa cho doanh nghiệp EU, nhưng cho rằng riêng bước đi này sẽ không đủ. EC đang thúc đẩy Trung Quốc đặt hạn mức đối với một số mặt hàng xuất khẩu của nước này.

Tuần trước, ông Sefcovic cho biết gần 1/4 tổng lượng hàng nhập khẩu đang tăng với tốc độ đáng lo ngại, trong đó, máy móc, dệt may, kim loại cơ bản và hóa chất tăng bất thường. Hiện chưa rõ Trung Quốc có thể đồng ý hạn chế xuất khẩu những mặt hàng nào sang EU.

Giới chức EU đặc biệt lo ngại về mức tăng mạnh của lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhập khẩu xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) vào EU tăng 86% trong năm tính đến tháng 9, trong khi giá giảm 20%. Nhập khẩu xe chạy hoàn toàn bằng pin (BEV) tăng 40%. Hơn một nửa số xe này đến từ Trung Quốc, dù EU áp thuế đối với xe BEV sản xuất tại nước này.