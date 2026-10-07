Hà Nội khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Quý III, GRDP Hà Nội ước tăng 10,02% - lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và cũng là mức cao nhất trong 3 quý. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay, Hà Nội đang tập trung khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng trong quý cuối năm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khoi-thong-nguon-luc-cho-tang-truong-hai-con-so-421264.htm