Kinh tế

Hà Nội khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Quý III, GRDP Hà Nội ước tăng 10,02% - lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và cũng là mức cao nhất trong 3 quý. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay, Hà Nội đang tập trung khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng trong quý cuối năm.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
1 liên quanGốc

Hoàng Hợp

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khoi-thong-nguon-luc-cho-tang-truong-hai-con-so-421264.htm