Hà Nội khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Sản xuất đang phục hồi, nhu cầu điện gia tăng, nhưng tổng công suất nguồn điện mới trong 9 tháng mới đạt 3,5%, chưa đạt mục tiêu 6,6%; nhiều dự án nguồn, lưới còn vướng thủ tục đầu tư, đất đai, hợp đồng PPA và chính sách giá điện, trong khi nguy cơ thiếu nước tại các hồ thủy điện tiếp tục được đặt ra. Trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ quý III ngày 7/10, Bộ Công Thương cho biết đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư, huy động thêm nguồn lực và chuẩn bị sáu nhóm giải pháp ứng phó El Nino, bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027 và những năm tiếp theo.