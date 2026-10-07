9 tháng, GRDP Quảng Ninh tăng cao nhất cả nước

Công nghiệp, đầu tư tạo lực đẩy cho tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ. Trong bức tranh chung đó, TP. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất cả nước, đạt 12,54%. Sau Quảng Ninh, các địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao gồm Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81% và Ninh Bình 11,31%.

Bí Thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Ảnh: Quang Ninh Media Group

Đáng chú ý, tăng trưởng của Quảng Ninh đang có xu hướng tăng tốc. Riêng quý III/2026, GRDP tăng 15,04%, cho thấy các động lực tăng trưởng được tập trung thúc đẩy từ đầu năm đang phát huy hiệu quả.

Tăng trưởng được ghi nhận trên nhiều khu vực của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,02%; dịch vụ tăng 13,82%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,70%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng. Giá trị tăng thêm ngành này tăng 26,67%, đóng góp 3,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng tăng 33,59%.

Một số ngành có mức tăng nổi bật như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 80,08%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 73,25%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 33,77%. Nhiều dự án của các doanh nghiệp lớn như Foxconn, Yaskawa, TCL-CSOT, Autoliv, Castem, GSD, Intelligent Safety... đã bước vào giai đoạn sản xuất, bổ sung năng lực mới cho nền kinh tế Quảng Ninh.

Theo đại diện Công ty TNHH Năng lượng và linh kiện EV Foxconn Việt Nam tại Khu công nghiệp Amata, quy mô hoạt động của công ty ngày càng lớn đòi hỏi tốc độ xử lý thủ tục, khả năng cập nhật chính sách và tính ổn định của môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cao. Sự hỗ trợ của TP. Quảng Ninh và các cơ quan chức năng, nhất là trong hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu, quy định về xuất xứ hàng hóa và cập nhật chính sách tại các thị trường giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, thực hiện đơn hàng và mở rộng thị trường.

Hệ thống giao thông TP. Quảng Ninh đổi mới từng ngày. Ảnh: Quang Ninh Media Group

Cùng với công nghiệp, đầu tư tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố 9 tháng đạt khoảng 97.948 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong nước đạt khoảng 225.572 tỷ đồng, gồm 78 dự án cấp mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn. Thu hút FDI đạt trên 1,314 tỷ USD.

Đầu tư công tiếp tục được sử dụng theo hướng dẫn dắt. Đến hết quý III, dự kiến giải ngân đạt 16.342 tỷ đồng, bằng 102% chỉ tiêu quý III và khoảng 84% chỉ tiêu cả năm. Tỷ lệ giải ngân 9 tháng đạt khoảng 76%, cao hơn đáng kể mức 48% cùng kỳ năm 2025.

Điều hành quyết liệt, mở rộng không gian tăng trưởng

Tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đánh giá: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi địa phương bước vào nhiệm kỳ 2026-2030 và chuyển sang không gian phát triển mới. Vì vậy, mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu của một năm mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

9 tháng năm 2026, TP. Quảng Ninh khởi công, khánh thành nhiều dự án công trình trọng điểm. Ảnh: Quang Ninh Media Group

Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2026 là “Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương”. TP. Quảng Ninh thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo từng quý. Từ mục tiêu ban đầu trên 12,5%, Quảng Ninh điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 lên trên 13%; kịch bản tháng 6 đặt mục tiêu cả năm đạt 13,21%.

Cách điều hành được thực hiện theo hướng bám sát từng chỉ tiêu, từng ngành, lĩnh vực. Những chỉ tiêu có khả năng tăng cao tiếp tục được thúc đẩy; lĩnh vực đạt thấp hơn kịch bản được xác định nguyên nhân và tập trung xử lý ngay.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng được TP. Quảng Ninh đặc biệt chú trọng. Tại hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp giữa tháng 9, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Tinh thần không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc đã rõ thì giải quyết ngay, việc chưa rõ thì chủ động hướng dẫn, việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo.

Với các dự án chậm tiến độ, thành phố chuyển từ rà soát chung sang phân loại từng trường hợp. Trong 198 dự án chậm tiến độ, 151 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc; 47 dự án hoàn thành rà soát pháp lý và đề xuất hướng giải quyết. Riêng 69/69 dự án trên Hệ thống 751 đã hoàn thành rà soát pháp lý và xác định hướng xử lý.

Ở khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. 9 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9%; khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng khoảng 30%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng, tăng 27,4%. Trong 9 tháng, Quảng Ninh tổ chức 286 sự kiện, hoạt động kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch; đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ngày 29/9/2026, UBND TP. Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”. Mục tiêu là tăng trưởng GRDP trên 13%, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công và thành lập mới 2.500 doanh nghiệp.

Trong quý IV, Quảng Ninh tiếp tục tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và logistics. Đặc biệt, thành phố xác định các dự án sau khi được tháo gỡ phải nhanh chóng chuyển sang triển khai thực tế, tạo việc làm, tạo sản phẩm và đóng góp ngân sách; qua đó biến nguồn lực “nằm trên giấy” thành năng lực tăng trưởng thực tế.