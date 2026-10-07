Ngân hàng ở TP.HCM 'bơm' 5,8 triệu tỷ đồng ra thị trường

Theo đại diện NHNN chi nhánh Khu vực 2, các ngân hàng tại khu vực TP.HCM đang đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn để phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Tính đến cuối tháng 9/2026 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn (số liệu dự ước) đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngân hàng tại TP.HCM ‘bơm’ gần 5,8 triệu tỷ đồng ra thị trường. (Ảnh: Đ.V)

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 301.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 109.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng.

Cho vay tín dụng một số ngành có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố tiếp tục chiếm tỷ trọng cao và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó cho vay ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 767.000 tỷ đồng; cho vay ngành xây dựng đạt gần 311.000 tỷ đồng; cho vay lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ đạt 765.000 tỷ đồng...

Ngành ngân hàng thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách và các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn.

Trong đó, giải ngân gói tín dụng cho vay lâm sản thủy sản, với tổng doanh số đạt 54.800 tỷ đồng, dư nợ đạt 9.200 tỷ đồng, cho hơn 15.500 lượt khách hàng vay vốn; giải ngân gói tín dụng ưu đãi thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 416.000 tỷ đồng, cho gần 143.000 lượt khách hàng vay vốn, đạt hơn 70% quy mô gói.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN - Chi nhánh Khu vực 2, cho biết, dịch vụ ngân hàng đang phát triển tốt, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán đã và đang tiếp tục thu hút người dân, khách hàng mở và sử dụng dịch tài khoản tại ngân hàng với các sản phẩm dịch vụ tiện ích như: thẻ; internet banking; mobile banking; QRcode, ví điện tử…Qua đó mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn và tăng trưởng nguồn vốn huy động, nguồn tiền gửi thanh toán tại các tổ chức tín dụng.

“Tính đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động (số liệu dự ước ) trên địa bàn TP.HCM đạt 5,74 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025”, ông Lệnh chia sẻ.

Theo ông Lệnh, những kết quả đạt được của hoẹt động ngân hàng trên địa bàn TP.HCM trong 9 tháng đầu năm, góp phần quan trọng vào quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thành phố. Đây cũng là cơ sở nền tảng để ngành ngân hàng thành phố, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm và hoàn thành kế hoạch năm, với nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 2 con số của Thành phố năm 2026.