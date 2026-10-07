Việt Nam vào Top 10 thế giới về an ninh, an toàn du lịch

Ảnh minh họa: ITN.

Ngày 7/10, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, theo báo cáo Năng lực phát triển du lịch toàn cầu (TTDI) năm 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố, Việt Nam có 13/17 chỉ số trụ cột được xếp từ mức trung bình cao đến hàng đầu thế giới. Trong đó, an ninh, an toàn là một trong những chỉ số nổi bật, đạt 6,52 điểm, đứng thứ 9 toàn cầu.

Các quốc gia nằm trong nhóm 10 dẫn đầu chỉ số này còn có Singapore, Qatar, Ả-rập Xê-út, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Kuwait, Bahrain và Luxembourg.

TTDI đánh giá năng lực phát triển du lịch của các nền kinh tế dựa trên 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần, được chuẩn hóa trên thang điểm 1-7. Với chỉ số an ninh, an toàn, WEF xem xét nhiều yếu tố như mức độ tin tưởng vào lực lượng cảnh sát, cảm nhận về an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm, tỷ lệ án mạng, tác động của khủng bố và bạo lực có tổ chức.

Theo các dữ liệu quốc tế được WEF sử dụng, Việt Nam có mức độ nhận thức về an toàn cao, tỷ lệ tội phạm thấp và chỉ số tác động của khủng bố bằng 0. Đây là những yếu tố góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số an ninh, an toàn cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay.

An ninh, an toàn đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong lựa chọn điểm đến, khi du lịch quốc tế chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, xung đột, chi phí đi lại tăng, thiên tai và biến đổi khí hậu. Không chỉ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi nghỉ dưỡng, mức độ an toàn còn tác động đến cảm nhận và trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình.

Với Việt Nam, lợi thế này có thêm ý nghĩa trong mục tiêu duy trì đà tăng trưởng du lịch quốc tế. Cùng với chính sách thị thực thuận lợi hơn, mạng lưới hàng không được mở rộng, sản phẩm du lịch đa dạng và nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa phong phú, môi trường an toàn góp phần củng cố sức cạnh tranh của điểm đến.

Trong hoàn cảnh du lịch toàn cầu tăng trưởng chậm, việc duy trì môi trường ổn định, an toàn không chỉ giúp Việt Nam thu hút khách quốc tế mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng trải nghiệm và thúc đẩy thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách.