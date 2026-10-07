Văn Bàn nỗ lực cải cách, kiến tạo nền hành chính hiện đại

Tạo thuận lợi cho người dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng nhanh gọn, công khai, minh bạch. Các khâu từ hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, kiểm tra giấy tờ, đến tiếp nhận, số hóa và trả kết quả đều được chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 4.787 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 97%; 100% hồ sơ được số hóa và cấp kết quả điện tử; 99,9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn chủ động hướng dẫn để người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi nhất.

Những con số ấy phản ánh sự thay đổi trong cách làm việc của bộ máy hành chính ở cơ sở.

Trước đây, người dân phải trực tiếp đến cơ quan công quyền, chờ đợi và bổ sung giấy tờ. Đến nay, nhiều thủ tục có thể thực hiện trực tuyến; hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, kết quả được trả theo quy định.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn để giải quyết công việc, chị Phùng Thị Náy, thôn Khe Phàn cho biết: “Cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục được giải quyết nhanh, đúng hẹn. Tôi không phải đi lại nhiều lần”.

Sự hài lòng của người dân từ những điều cụ thể như vậy là một trong những thước đo hiệu quả cải cách thủ tục hành chính ở Văn Bàn.

Để có được chuyển biến đó, xã Văn Bàn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy xã đã đưa nội dung này vào chương trình công tác hằng năm; thường xuyên kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở đó, UBND xã cụ thể hóa bằng việc phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ, công chức. Cách làm này giúp khắc phục tư duy “làm cho xong việc”, coi chất lượng phục vụ người dân là yêu cầu xuyên suốt trong thực thi công vụ.

Đổi mới từ người đứng đầu

Trong cải cách thủ tục hành chính, cùng với quy trình và công nghệ, yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Văn Bàn chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức chủ động cập nhật quy định, nắm chắc chuyên môn, hướng dẫn người dân rõ ràng, dễ hiểu và giải quyết công việc đúng thẩm quyền.

Quan điểm này được thể hiện trong cách tổ chức hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ông Phan Trọng Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn, cho biết: “Muốn cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất, trước hết phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ phải xác định rõ mình là người phục vụ Nhân dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc”.

Cùng với giải quyết hồ sơ đúng quy trình, cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn chú trọng cách giao tiếp, thái độ làm việc, nhất là khi hướng dẫn những người còn hạn chế về công nghệ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Văn Bàn tận tình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Đây là yêu cầu thiết thực trong điều kiện dân cư phân bố ở nhiều khu vực, khả năng tiếp cận công nghệ không đồng đều. Nếu chuyển đổi số chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường điện tử mà thiếu hướng dẫn, hỗ trợ thì có thể tạo ra khoảng cách mới giữa người dân và chính quyền.

Bởi vậy, cải cách thủ tục hành chính ở Văn Bàn được thực hiện theo hướng vừa đẩy mạnh số hóa, vừa hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.

Chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn

Cùng với đổi mới phương thức điều hành, Văn Bàn xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và trả kết quả điện tử được đẩy mạnh.

Đối với người dân, lợi ích dễ nhận thấy là tiết kiệm thời gian và chi phí. Đối với cơ quan quản lý, hồ sơ được số hóa tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu, theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết công việc.

Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra những yêu cầu mới về đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo đội ngũ cán bộ và nâng cao khả năng sử dụng các nền tảng số. Tư duy, phương pháp làm việc cũng cần thay đổi để thích ứng với môi trường hành chính số.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn,điều quan trọng là phải làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, từ đó, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Từ nhận thức ấy, cải cách hành chính là quá trình thay đổi tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và phương pháp phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Những kết quả bước đầu cho thấy hướng đi đang được Văn Bàn kiên trì thực hiện: Đảng uỷ lãnh đạo; chính quyền tổ chức thực hiện; cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ; người dân tham gia và giám sát.

Các kết quả về giải quyết hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ. Với sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần chủ động đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, Văn Bàn đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.