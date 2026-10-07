Khánh Hòa hướng tới mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030

Du khách tham quan Tháp Bà Ponnagar. (Ảnh: TTXVN phát)

Khánh Hòa đang đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh về chất lượng và quy mô phát triển du lịch trong giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là mở rộng thị trường khách quốc tế, nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Theo Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, địa phương phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chất lượng, chiều sâu và bền vững, từng bước đưa Khánh Hòa vào nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.

Trnh đặt mục tiêu đến năm 2030 được đặt ra ở mức cao, với khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%, tương đương khoảng 13,2-14,85 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Cùng với tăng số lượng khách, Khánh Hòa hướng tới nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi, với thời gian lưu trú bình quân 4-5 ngày và mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025. Chất lượng trải nghiệm cũng được đặt vào nhóm mục tiêu quan trọng khi chỉ số hài lòng của du khách phấn đấu đạt trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu này, Khánh Hòa xác định phát triển khách quốc tế phải có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ duy trì những thị trường truyền thống mà còn chủ động tìm kiếm các thị trường có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung phục hồi, củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Đây là những thị trường được kỳ vọng tiếp tục tạo nguồn khách quan trọng, đồng thời mở ra dư địa để đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế.

Cùng với thị trường, kết nối hàng không được xem là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Khánh Hòa định hướng duy trì, mở rộng các đường bay thường lệ, chuyến bay thuê chuyến và từng bước khôi phục các đường bay từ Nga. Việc tăng khả năng tiếp cận trực tiếp với điểm đến sẽ góp phần giảm thời gian di chuyển, nâng tính thuận tiện và tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách.

Trong giai đoạn 2028-2030, chiến lược mở rộng thị trường sẽ được đẩy mạnh hơn, hướng tới Tây Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Đông và một số nước ASEAN như Indonesia, Philippines. Tỉnh nghiên cứu mở rộng mạng lưới đường bay tới các thành phố của Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines; đồng thời hướng tới việc hình thành đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne-Cam Ranh với tần suất 2-3 chuyến mỗi tuần.

Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Tổng số ghế quốc tế dự kiến tăng tối thiểu 20% so với năm 2025, trong khi tỷ lệ duy trì các đường bay mới phải đạt trên 80%. Đây không chỉ là mục tiêu về kết nối giao thông mà còn là cơ sở để tỉnh xây dựng các thị trường khách ổn định, hạn chế tình trạng phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.

Bên cạnh mở rộng thị trường và tăng năng lực hàng không, kế hoạch đặt yêu cầu đồng bộ về hạ tầng, giao thông, sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Khánh Hòa định hướng nâng cấp hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; tăng cường liên kết với những trung tâm trung chuyển quốc tế nhằm thu hút khách từ các thị trường xa như Hoa Kỳ và châu Âu. Việc phát triển du lịch vì thế không chỉ tập trung vào các điểm đến nổi tiếng mà còn đòi hỏi sự kết nối giữa các khu vực, sản phẩm và dịch vụ trong toàn tỉnh.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được đổi mới theo hướng ứng dụng mạnh công nghệ. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các nền tảng OTA quốc tế và mạng xã hội tại từng thị trường sẽ được khai thác để tiếp cận đúng nhóm khách mục tiêu, tăng hiệu quả truyền thông và quảng bá hình ảnh điểm đến. Việc phối hợp với các hãng hàng không quốc tế cũng được chú trọng nhằm kết hợp mở đường bay với quảng bá điểm đến, qua đó tạo chuỗi liên kết từ truyền thông, tiếp cận khách hàng đến bán sản phẩm.

Du khách nước ngoài chọn mua sản phẩm đặc sản tại một sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP do tỉnh Khánh Hòa tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường du lịch văn minh được xem là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách. Khi lượng khách quốc tế tăng, yêu cầu về ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ, chất lượng lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và các dịch vụ bổ trợ cũng tăng theo. Vì vậy, các ngành, địa phương được giao phối hợp trong đào tạo nhân lực, bảo đảm môi trường, y tế, an ninh trật tự và phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.

Để triển khai kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp với các ngành, địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và thu hút khách quốc tế. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước, tổ chức khảo sát thị trường, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa gắn với những đặc trưng và bản sắc văn hóa địa phương.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng giữ vai trò trực tiếp trong việc biến định hướng thành sản phẩm cụ thể. Hiệp hội Du lịch tỉnh được giao phối hợp với doanh nghiệp và các hãng hàng không xây dựng sản phẩm, gói kích cầu phù hợp với từng thị trường, đồng thời mở rộng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế./.