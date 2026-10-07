Tăng trưởng phải thực chất, giải ngân phải gắn với chất lượng công trình

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời và Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi chủ trì cuộc họp.

Áp lực tăng trưởng quý IV phải đạt từ 17% trở lên

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP quý III ước tăng 9,14%; lũy kế 9 tháng tăng 7,37% so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá:

Sản lượng thuỷ sản 9 tháng ước đạt hơn 971.000 tấn, tăng 6,7%; trong đó, sản lượng tôm đạt khoảng 454.000 tấn, tăng 9,7%.

Sản lượng thuỷ sản chế biến đạt hơn 305.000 tấn, tăng 16,9%. Sản lượng điện sản xuất khoảng 6,46 tỷ kWh, tăng 9,4%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 10,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gần 123.000 tỷ đồng, tăng 19,4%.

Du lịch đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, tăng 6,4%; doanh thu khoảng 7.640 tỷ đồng, tăng 12%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,35%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%; dịch vụ tăng 8,35%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm 2026 tăng 10%, quý IV đòi hỏi phải bứt phá đạt mức tăng trưởng từ 17% trở lên. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng khoảng 5,9%; công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 32%; dịch vụ tăng khoảng 20%.

Tỉnh xác định thuỷ sản, nhất là ngành hàng tôm, cùng các dự án điện gió đã đưa vào khai thác, lĩnh vực chế biến thuỷ sản, xuất khẩu, thương mại, du lịch và sự kiện Festival Tôm lần thứ II là những động lực quan trọng cho tăng trưởng cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng thực chất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành phối hợp với cơ quan thống kê tính đúng, tính đủ các yếu tố tạo tăng trưởng; làm rõ tác động lan toả của đầu tư, sản xuất, các sự kiện và đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công đối với các lĩnh vực xây dựng, việc làm, thương mại, dịch vụ.

Đồng thời, các ngành phải theo dõi sát từng chỉ tiêu, chủ động cung cấp số liệu kịp thời để cơ quan thống kê phân tích, cập nhật kịch bản tăng trưởng sát với thực tế.

Mục tiêu là phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, nhưng phải dựa trên thực chất, không chạy theo con số thành tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Dồn sức tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Về đầu tư công, tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân được 5.449 tỷ đồng, đạt 52,8% kế hoạch vốn (10.328 tỷ đồng). Tiến độ giải ngân còn chậm do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và năng lực thi công.

Tỉnh sẽ ưu tiên giải ngân nguồn vốn Trung ương năm 2025 chuyển tiếp, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026, hạn chế nguy cơ để mất hoặc bị huỷ vốn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Trịnh Thanh Sang báo cáo kết quả giải ngân các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cẩm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Long Điền, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tăng Vũ Em trao đổi về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo nhiệm vụ này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10 để bàn giao cho đơn vị thi công. Chủ đầu tư tăng tốc thi công tại những vị trí đã có mặt bằng, thanh toán ngay khối lượng đã nghiệm thu, không để dồn vào cuối năm.

“Tiến độ giải ngân từng dự án phải được rà soát hằng tuần để kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm: cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cũng lưu ý: Đẩy nhanh giải ngân phải gắn với chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm các dự án đủ điều kiện được bố trí và giải ngân vốn ngay từ đầu năm./.